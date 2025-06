Top-Talent von Hertha BSC vor Abschied

IMAGO/Michael Taeger

Verlässt Lukas Michelbrink (M.) Hertha BSC im Sommer?

Fußball-Zweitligist Hertha BSC lässt einem Medienbericht zufolge eines seiner Eigengewächse ziehen. Profitieren könnte ein Klub aus der 3. Liga.

Drittligist Energie Cottbus steht nach "Bild"-Angaben kurz vor einer Verpflichtung von Lukas Michelbrink. Mit dessen Arbeitgeber Hertha BSC sollen demnach nur noch letzte Details zu klären sein, heißt es. Zunächst soll es sich um ein Leihgeschäft mit einer Laufzeit von einer Saison handeln.

Der Deutsch-Litauer kam 2017 in die Jugendabteilung des Hauptstadtklubs, wo er seither alle Nachwuchsmannschaften durchlief. Im Jahr 2022 wurde dann auch der DFB auf den Youngster aufmerksam, sodass er ein U18-Länderspiel bestritt. Im Jahr darauf wechselte Michelbrink in die litauische U19-Nationalmannschaft.

Bei der Berliner Hertha stand Michelbrink in der abgelaufenen Saison zwar zwei Mal im Kader der Profimannschaft, zu einem Einsatz und somit einem Debüt in der 2. Bundesliga kam der 20-Jährige nicht. Fehlte er zu Saisonbeginn noch aufgrund einer schwerwiegenden Schulterverletzung, spielte er ab Herbst eine tragende Rolle in der Zweitvertretung, die in der Regionalliga Nordost spielt. In letztlich 24 Partien gelangen ihm vier Vorlagen.

Hertha-Eigengewächs Michelbrink will Wechsel als Sprungbrett nutzen

Laut "Bild" strebt Lukas Michelbrink nun allerdings einen Wechsel an, um Spielpraxis in einer höheren Liga sammeln zu können. Womöglich könnte sich der Wechsel zu Energie Cottbus letztlich als Sprungbrett erweisen, um es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal bei der Hertha versuchen zu können.

Michelbrink hatte unterdessen schon im vergangenen Sommer mit einem Abschied aus Berlin geliebäugelt und diesen dem Bericht zufolge sogar via Instagram angekündigt. Doch statt eines Wechsels in die USA verlängerte der damalige U19-Kapitän der Hertha. Sein Arbeitspapier ist noch bis 2027 gültig.