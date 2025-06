Leverkusen bindet Onyeka bis 2028 - Leihe nach Bochum

IMAGO/Niklas Heiden

Leverkusen-Talent Francis Onyeka soll in Bochum Spielpraxis sammeln

Vizemeister Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit seinem Talent Francis Onyeka vorzeitig bis 2028 verlängert und den U18-Nationalspieler zugleich für die kommende Saison an Absteiger VfL Bochum in die 2. Fußball-Bundesliga verliehen. Das gaben beide Vereine am Dienstag bekannt.

"Er wird sich in Bochum weiter verbessern durch regelmäßige Einsätze auf hohem Level. Der VfL bekommt ein tolles Talent, das im Folgejahr dann den Schritt machen kann zu einem Spieler mit ausgezeichneten Möglichkeiten bei Bayer 04", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Der 18-jährige Onyeka war in der abgelaufenen Spielzeit Stammkraft in der U19 der Leverkusener und stand mit dem Team im Finale um die deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Unter Leverkusens Ex-Coach Xabi Alonso kam der Mittelfeldspieler, der in der Saison 2023/24 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet wurde, zudem zu jeweils einem Kurzeinsatz im DFB-Pokal und in der Champions League.