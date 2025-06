Coman vor Bayern-Abschied? So ist der Stand

IMAGO/Markus Ulmer

Kingsley Coman könnte den FC Bayern verlassen

Seit dem Sommer 2015 schnürt Kingsley Coman seine Fußball-Schuhe für den FC Bayern, mit dem er seitdem allein neun Meisterschaften und die Champions League 2020 gewinnen konnte. Nach zehn Jahren zeichnet sich allerdings angeblich eine baldige Trennung ab. Interesse soll der 28-jährige Franzose durchaus generieren, es bleibt jedoch das ein oder andere Aber.

Obwohl Verletzungen ihn nicht selten ausbremsten, bestritt Kingsley Coman bereits 335 Pflichtspiele (70 Tore/69 Vorlagen) für den FC Bayern. Im Sommer 2025 scheinen die Zeichen allerdings auf Abschied zu stehen. Angeblich wollen die Münchner die offensiven Flügel neu beleben und sich in diesem Zuge von alteingesessenem Personal trennen.

In diesem Zusammenhang fällt immer wieder Comans Name. Der Flügelstürmer soll vor allem in der englischen Premier League und beim spanischen Topklub FC Barcelona Anhänger haben.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk nennt mit Newcastle United nun einen konkreten Interessenten aus England. Demnach hat die Verpflichtung eines neuen Spielers für die offensiven Außenbahnen "Priorität" für die Magpies, die allerdings auch andere Optionen auf dem Zettel haben sollen.

FC Bayern würde Coman angeblich gerne loswerden

Eine offizielle Annäherung von Seiten des Klubs von der Tyne soll jedoch noch nicht erfolgt sein.

Das gilt auch für den FC Barcelona, der laut Transferinsider Fabrizio Romano ebenfalls weiterhin ein Auge auf Coman geworfen haben soll. Bei Barca sollen allerdings auch Marcus Rashford von Aston Villa und Luis Diaz vom FC Liverpool hoch im Kurs stehen.

Beim deutschen Rekordmeister dürfte man die Entwicklungen genau im Blick behalten. Falk betont, dass der FC Bayern Coman gerne auf den Markt stellen würde. Der Nationalspieler verfügt an der Isar zwar noch über einen Vertrag bis Sommer 2027, könnte nach zehn Jahren aber durchaus Gefallen daran finden, eine neue Herausforderung anzugehen.