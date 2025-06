Platzt der Transfer? Wirtz-Risiko "großes Thema" in England

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Florian Wirtz will von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool wechseln

Ein möglicher Einsatz von Bayer Leverkusens Ausnahmetalent Florian Wirtz im Nations-League-Halbfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Portugal am Mittwoch sorgt offenbar für Bedenken auf der Insel.

Hintergrund: Der Mega-Wechsel des 22-Jährigen zum FC Liverpool wird vor der Partie, die um 20:45 Uhr in der Münchner Allianz Arena angepfiffen wird, womöglich nicht mehr über die Bühne gehen.

"Bild" zufolge sei es in England deswegen "ein großes Thema", dass sich Florian Wirtz in dem Duell der DFB-Elf mit den Portugiesen schwerer verletzen und dies seinen Transfer ins Mutterland des Fußballs verhindern könnte.

Bei seinem Noch-Arbeitgeber Bayer Leverkusen soll man die Angelegenheit dagegen gelassen sehen. Die Verantwortlichen der Werkself hätten wegen eines möglichen Wirtz-Einsatzes gegen Cristiano Ronaldo und Co. keine Rücksprache mit dem DFB gehalten, heißt es.

Man wisse unterm Bayer-Kreuz demnach um den hohen Stellenwert der Nations League für den Verband. Bei einem unbedeutenden Spiel hätte sich die Gemengelage möglicherweise anders dargestellt, heißt es.

FC Liverpool statt FC Bayern: Wirtz' Wunsch steht fest

Der Wirtz-Wechsel nach Liverpool wäre nicht der erste eines deutschen Nationalspielers, der wegen einer Verletzung (zumindest vorerst) platzt: 2019 stand Leroy Sané kurz vor einem Transfer von Manchester City zum FC Bayern, riss sich dann allerdings im Supercup-Finale gegen Liverpool das Kreuzband.

Der heute 29-Jährige fiel monatelang aus, der Deal zwischen ManCity und dem deutschen Rekordmeister ging erst im Sommer 2020 über die Bühne.

Ob in die Causa Wirtz vor dem Portugal-Spiel noch Bewegung kommt, steht derzeit in den Sternen. Leverkusen und Liverpool sollen in Sachen Ablöse noch relativ weit auseinander liegen. 150 Millionen Euro soll die Werkself fordern, rund 130 Millionen Euro der englische Meister zuletzt im zweiten Anlauf geboten haben.

Wirtz' Wunsch ist klar: Er will Bayer verlassen und an die Anfield Road wechseln. Dem ebenfalls interessierten FC Bayern hat die Spielerseite eine Absage übermittelt.