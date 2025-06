Überflieger Woltemade vor Super-Sommer

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Über den VfB Stuttgart in die deutsche A-Nationalmannschaft: Nick Woltemade

Nick Woltemade ist DER Shootingstar des deutschen Fußballs. In seinem ersten Jahr nach seinem ablösefreien Wechsel von Werder Bremen zum VfB Stuttgart hat der 1,98-Meter-Schlaks die Bundesliga im wahrsten Sinne des Wortes im Sturm erobert und sich so seine erstmalige Nominierung für die deutsche A-Nationalmannschaft verdient. Nach dem Gewinn des DFB-Pokals winkt ihm ein Super-Sommer: Erst die Nations League, dann die U21-EM - und am Ende der Wechsel zu einem Weltverein?

Wenn Nick Woltemade mit seinen staksigen Beinen zu seinen unwiderstehlichen Dribblings ansetzt, dann geht auch Rudi Völler das Herz auf. "Mit welcher Eleganz er Gegenspieler umdribbeln kann. Dazu diese Wucht und das Spielverständnis. Das ist top", schwärmte der DFB-Sportdirektor unlängst.

Selbstredend hat Julian Nagelsmann den kometenhaften Aufstieg des 23-Jährigen vom VfB Stuttgart ebenfalls ganz genau verfolgt. Der Bundestrainer könnte Woltemade schon am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker bei sport.de) im Nations-League-Halbfinale in München gegen Portugal zum A-Nationalspieler befördern - und zwar direkt in der Startelf.

"Wir haben mit Tim Kleindienst und Kai Havertz zwei Ausfälle, die wir mit anderen Spielern nicht so gut ersetzen können. Da passt Nick natürlich sehr, sehr gut rein", kündigte Nagelsmann an. Woltemade habe schließlich "das Momentum gerade total auf seiner Seite". 15 Pflichtspieltreffer seit November sprechen für sich.

Nun wartet auf den als "Woltemessi" gefeierten Angreifer ein besonders heißer Fußball-Sommer. Nach dem Final Four in der Nationenliga reist er mit der U21-Auswahl zur EM in die Slowakei (11. bis 28. Juni).

Sieben Tore hat Woltemade in 13 Einsätzen für die U21 bereits erzielt. Das weckt naturgemäß Begehrlichkeiten: Angeblich sollen der FC Bayern und Atlético Madrid ihre Fühler nach Woltemade, dessen Vertrag in Stuttgart noch bis 2028 gültig ist und der keine Ausstiegsklausel besitzt, ausgestreckt haben. Auch die Londoner Giganten FC Chelsea und FC Arsenal gelten als mindestens interessiert.

Start beim VfB Stuttgart "echt nicht gut"

Umso verrückter, dass die sportliche Führung des VfB um Trainer Sebastian Hoeneß vor einem Jahr noch darauf verzichtet hatte, den damaligen Neuzugang für den Champions-League-Kader zu melden.

"Die ersten Wochen in Stuttgart liefen echt nicht gut", blickte der 23-Jährige jüngst im Podcast "Copa TS" zurück. Dann fielen Deniz Undav und Ermedin Demirovic aus - und plötzlich startete Woltemade durch.

Nick Woltemade (M.) war beim VfB zunächst Bankdrücker

Für die A-Nationalmannschaft hatte es im März trotzdem noch nicht gereicht. Woltemade müsse Leistungen über einen längeren Zeitraum zeigen, hatte Nagelsmann gefordert.

Also ging es zur U21, wo der Leistungsträger bei der EM-Generalprobe gegen Spanien (3:1) mal eben drei Tore erzielte. Mehr Eigenwerbung geht kaum!

Nick Woltemades Tore für VfB und U21 seit August Monat Tore August '24 1 September '24 2 Oktober '24 2 November '24 1 Dezember '24 4 Januar '25 2 Februar '25 2 März '25 4 April '25 1 Mai '25 4 GESAMT 23

Reicht Woltemade die Europa League?

Umso bemerkenswerter, wie besonnen der Shootingstar den Hype um seine Person zur Kenntnis nimmt. "Fußball ist wie eine Achterbahn, es geht immer hoch und runter", verdeutlichte Woltemade.

Der gebürtige Bremer kennt schließlich auch die Schattenseiten: Als junger Spieler wurde er als "Stolpermade" ("Das hat mich schon ein bisschen verletzt") verspottet, als Kind wegen seines Nachnamens gar "Voldemort" ("Hat mir auch nicht so gut gefallen") genannt. Doch die Narben sind längst nicht mehr zu sehen, der Zauber dafür umso mehr.

Kein Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verpassen: RTL überträgt am Sonntag, den 8. Juni, sowohl das kleine Finale der Nations League am Nachmittag als auch das Endspiel am Abend live im Free-TV sowie im Stream auf RTL+. Übertragungsbeginn der Partie um den dritten Platz ist um 14:30 Uhr, die TV-Berichte zum Finale in der Münchner Allianz Arena beginnen um 20:15 Uhr.

Womöglich mündet Woltemades Erfolgsstory bereits in diesem Sommer auf der nächsthöheren Sprosse auf der Karriereleiter. Mit dem VfB könnte er in der kommenden Saison in der Europa League ran, einige interessierte Klubs könnten ihm jedoch Einsätze in der Königsklasse bieten - das höchste aller Gefühle im Vereinsfußball, das Coach Hoeneß ihm 2024 noch verwehrt hatte.

FC Bayern und Co. müssten tief in die Tasche greifen

Gibt's also böses Blut im Ländle? Mitnichten. Woltemade ist dankbar für das Vertrauen, das ihm seit letztem Herbst entgegengebracht wurde und seinen Marktwert förmlich explodieren ließ.

Medienberichten zufolge müssten Bayern und Co. mehr als 40 Millionen Euro auf den Tisch legen, um die Stuttgarter Chefs überhaupt ins Grübeln zu bringen. Hinzu kommt, dass Woltemade auch aus familiären Gründen eine starke Bindung zum VfB hat und bislang nicht den Eindruck erweckt hat, seine Zelte beim Pokalsieger schon wieder abbrechen zu wollen.

Freilich könnten weitere Sternstunden in der Nations League und bei der U21-EM neue Dynamik in die Abwerbungsversuche der Konkurrenz bringen. Nicht nur Rudi Völler weiß: Diesem Nick Woltemade ist derzeit alles zuzutrauen.

(mit AFP-Material)