Nagelsmann kann auf 24 Spielern gegen Portugal bauen

SID/Oliver Mucha/SID

Die DFB-Stars bereiten sich auf das Spiel gegen Portugal vor

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht ohne weitere personelle Rückschläge ins Nations-League-Halbfinale gegen Portugal. Alle 24 verbliebenen Spieler nahmen am Dienstagvormittag am Abschlusstraining in Herzogenaurach teil.

Bundestrainer Julian Nagelsmann fehlen am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in München insgesamt zehn Profis.

Die DFB-Auswahl will sich in der Nationenliga den ersten Titel seit dem Confed-Cup-Triumph 2017 sichern. "Es ist natürlich bitter und ärgerlich. Aber die Spieler, die zu Hause sind, helfen uns nicht. Wir haben genug Qualität, um die Spiele zu gewinnen", sagte Kapitän Joshua Kimmich, der vor seinem 100. Länderspiel steht.

Kaputter Rasen in der Allianz Arena kein Problem

Mittlerweile ist auch klar: Der nach dem Champions-League-Finale am vergangenen Samstag teilweise von jubelnden Fans von Paris Saint-Germain ramponierte Rasen muss partiell erneuert werden. Mehrere Quadratmeter des Hybrid-Rasens werden ersetzt.

"Für uns ist das Routine - es bestand nie die Gefahr für die Durchführung des Spiels", sagte Jürgen Muth, Geschäftsführer der Allianz Arena München Stadion GmbH, der Zeitungsgruppe "Münchner Merkur und tz".

Nicht verpassen! Spielt die DFB-Elf im kleinen Finale der Nations League, überträgt RTL das Spiel am 8. Juni live im Free-TV sowie im Stream auf RTL+! Das Finale läuft unabhängig vom deutschen Abschneiden live im Free-TV bei RTL und auf RTL+. Um 15 Uhr wird das Spiel um Platz drei in Stuttgart angepfiffen, das Endspiel steigt um 21:00 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Sollten die Gastgeber gegen Cristiano Ronaldo und sein Team gewinnen, geht es am Sonntag im Endspiel in München gegen Europameister Spanien oder Vize-Weltmeister Frankreich.

Die Nationalmannschaft verlässt Herzogenaurach nach dem Training und einem Mittagessen am Nachmittag gen München. Ihr Spielquartier bezieht sie vor den Toren der Stadt in Unterschleißheim.