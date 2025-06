Nächster Nackenschlag für Jadon Sancho

IMAGO/Maciej Rogowski

Jadon Sancho brillierte einst beim BVB

Im Sommer 2017 wechselte Jadon Sancho aus der Jugendakademie von Manchester City in die deutsche Fußball-Bundesliga zu Borussia Dortmund und legte einen beeindruckenden Start in seine Profikarriere hin. Nach vier Jahren im BVB-Trikot zierten Sanchos Vita 158 Spiele, 53 Tore und 67 Vorlagen. Dann folgte ein Mega-Wechsel zurück auf die Insel - und ein krasser Karriereknick. Im Sommer 2025 könnte es zu einem neuen Tiefpunkt kommen.

Abseits des BVB scheint Jadon Sancho sein Glück einfach nicht zu finden. Nachdem eine Leihe zurück nach Dortmund eine zweieinhalbjährige Tristesse bei Manchester United in der Rückrunde 2023/24 kurz unterbrechen konnte, ging es 2024/25 wieder steil bergab.

Der FC Chelsea sicherte sich die Dienste des 25-jährigen Flügelstürmers, vereinbarte mit United eine Leihe mit Kaufpflicht - und schickt den englischen Ex-Nationalspieler angeblich nach der Ausbeute von 41 Einsätzen, fünf Toren und zehn Vorlagen wohl doch wieder zurück zu den Red Devils. Das berichtet David Ornstein von "The Athletic".

Demnach konnten die Blues und Sancho keine Übereinkunft über die Gestaltung eines festen Engagements treffen. Besonders bitter: Damit die Kaufpflicht nicht in Kraft tritt, ist Chelsea demnach sogar bereit, eine vereinbarte Strafe in Höhe von rund sieben Millionen Euro an Manchester zu zahlen.

Hat das Aus von Sancho Einfluss auf den BVB?

Allerdings soll Sancho auch am Old Trafford keine weitere Chance mehr erhalten. Rund vier Jahre nachdem der Rechtsfuß für kolportierte 85 Millionen Euro vom BVB zu United gewechselt war, soll die unglückliche Liaison angeblich enden. Ornstein zufolge soll sich Sancho mit Optionen auf der Insel und dem europäischen Festland beschäftigen.

Dass Chelsea Sancho den Laufpass gibt, könnte laut "Sky" auch Auswirkungen auf den BVB haben: Demnach besteht in London "konkretes Interesse" an Jamie Gittens. Der Youngster sei weiterhin ein Abschiedskandidat bei den Borussen, Gespräche mit der Spielerseite und den Schwarzgelben sollen aufgenommen worden sein, eine Offerte allerdings noch nicht erfolgt sein.