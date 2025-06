BVB-Gerüchte um weiteren Mittelfeldspieler

IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obretkovic

Mario Dorgelès soll das Interesse des BVB geweckt haben

Mit Jobe Bellingham befindet sich bereits ein Mittelfeldtalent im Anflug auf Borussia Dortmund. Ein weiterer hochveranlagter Spieler könnte ebenfalls den Weg zum BVB finden.

Wie das Portal "Africafoot" berichtet, steht Mario Dorgelès vom dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland bei Borussia Dortmund auf dem Zettel.

Demnach haben sich BVB-Verantwortliche nach dem 20 Jahre alten Ivorer erkundigt. Auch Brighton & Hove Albion aus der englischen Premier League habe die Fühler nach dem dreifachen A-Nationalspieler der Elfenbeinküste ausgestreckt.

Um die Dienste von Dorgelès werde ein "harter Kampf" erwartet, heißt es.

Vertraglich ist der Youngster noch bis 2027 an den FC Nordsjaelland gebunden. Im Sommer steht aber wohl ein Abschied an. Der dänische Klub verlangt dem Bericht zufolge eine Ablöse, die etwas über seinem Marktwert (3,5 Millionen Euro) liegt.

Dorgelès spielt seit 2022 für Nordsjaelland. Beim Tabellenfünften der Saison 2024/2025 war er als Stammspieler gesetzt.

Bellingham im Anflug auf den BVB?

Mit Jobe Bellingham nimmt Borussia Dortmund voraussichtlich schon einen neuen zentralen Mittelfeldspieler unter Vertrag. Laut "Bild" und "Sky" hat sich der Bruder von Jude Bellingham für einen Wechsel zu den Schwarz-Gelben entschieden.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. arbeiten demnach nun mit Hochdruck an der Finalisierung des Deals. Den Dortmunder Wunschvorstellungen zufolge soll Bellingham bereits bei der anstehenden Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli) im schwarz-gelben Trikot auflaufen.

Im Werben um Bellingham hat der BVB zuletzt vor allem von Eintracht Frankfurt Konkurrenz bekommen. Auch RB Leipzig wurde Interesse nachgesagt. Nach dem verpassen des internationalen Geschäfts sind die Chancen des Sachsen aber ohnehin drastisch gesunken.

Ob Dorgelès eine Alternative zu Bellingham oder eine Ergänzung für den Kader wäre, ist derzeit unklar.