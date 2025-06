Werner offenbar zum Schnäppchen-Preis verfügbar

IMAGO/Katie Chan

Zuletzt von RB Leipzig an Tottenham verliehen: Timo Werner

Die Zeit von Timo Werner bei Tottenham Hotspur ist vorbei. Eine sportliche Zukunft bei seinem Stammklub RB Leipzig hat der Ex-Nationalspieler wohl ebenfalls nicht mehr. Der Angreifer ist daher angeblich sogar zum Schnäppchen-Preis verfügbar.

Wie "Bild" berichtet, liege das Preisschild von RB Leipzig für Timo Werner bei vier Millionen Euro.

Der 29-Jährige ist vertraglich noch bis zum Sommer 2026 an den Fußball-Bundesligist gebunden. Die Boulevardzeitung schätzt das Jahressalär von Werner auf rund zehn Millionen Euro. RB Leipzig will den Angreifer deshalb wohl von der Gehaltsliste bekommen.

Tottenham verzichtet auf feste Werner-Verpflichtung

Werner war 2016 vom VfB Stuttgart an den Cottaweg gewechselt. 2020 zog der 57-fache deutsche Nationalspieler in die Premier League zum FC Chelsea weiter. Gleich in seiner ersten Saison in London sprang der Champions-League-Triumph heraus. 2022 kehrte Werner schließlich zu RB Leipzig zurück.

In den vergangenen eineinhalb Saisons kickte der Torjäger auf Leihbasis bei Tottenham Hotspur. Der amtierende Europa-League-Sieger bestätigte unlängst, auf eine feste Verpflichtung des Rechtsfuß' zu verzichten. Der Offensivakteur stand bei den Spurs in den letzten Monaten ohnehin schon auf dem Abstellgleis. Und jetzt?

Von RB Leipzig in die MLS?

"Bild" zufolge würde Werner grundsätzlich mit einem Wechsel in die nordamerikanische MLS liebäugeln. Ein Wechsel zu den New York Red Bulls habe sich jedoch "zerschlagen", heißt es. Saudi-Arabien soll dagegen keine Option für Werner sein. Eine konkrete Spur scheint es derzeit jedenfalls noch nicht zu geben.

RB Leipzig und Werner dürften sich auf dem Transfermarkt nach einer passenden Lösung umschauen. Der Angreifer hat in insgesamt 213 Pflichtspieleinsätzen für die Sachsen stolze 113 Tore erzielt. Nun neigt sich seine Zeit am Cottaweg ihrem Ende entgegen.