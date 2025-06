Diese Nummer wünscht sich Wirtz in Liverpool

IMAGO/Moritz Mueller

Bayer-Shootingstar Florian Wirtz soll zum FC Liverpool wechseln

Bevor Florian Wirtz in diesem Sommer zum FC Liverpool wechseln kann, müssen sich die Reds und Bayer Leverkusen noch über die Ablöse einig werden, denn die Wunschsumme der Werkself-Bosse ist groß. Aber auch Wirtz hat offenbar einen speziellen Wunsch, allerdings mit Blick auf seine kommende Trikot-Nummer in Liverpool.

Derzeit vergeht kein Tag ohne neue Wasserstandmeldungen über den Poker zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Liverpool um die Dienste von Florian Wirtz. Klar ist: Die Reds wollen den deutschen Shootingstar unbedingt zeitnah verpflichten, Wirtz soll sich für einen Wechsel nach England entschieden haben.

Während über die Wechselformalitäten zwischen der Wirtz-Seite und Liverpool dem Vernehmen nach bereits Einigkeit besteht, ist nun ein durchaus pikanter Wunsch des Noch-Leverkuseners durchgesickert. Wie "Sky" erfahren hat, würde sich Wirtz nämlich freuen, die prestigeträchtige Nummer 10 tragen zu dürfen, jene Nummer, die er bei Bayer in den letzten beiden Saisons auf dem Rücken trug.

Das Problem: Die gewünschte 10 ist bei den Reds gar nicht frei. Diese ist derzeit an Alexis Mac Allister vergeben. Dass der argentinische Weltmeister die Nummer hergibt, darf bezweifelt werden.

Sollte Wirtz die 10 am Ende doch ergattern können, würde er damit in einen erlauchten Kreis eintreten. Denn diese Nummer trugen bei den Reds in jüngerer Vergangenheit unter anderem Sadio Mané, Philippe Coutinho und Michael Owen.

FC Liverpool und Bayer Leverkusen verhandeln über Wirtz

Frei wäre derweil die 27, jene Nummer, die Wirtz während der ersten Jahre in Leverkusen innehatte, bis er schließlich 2023 auf die 10 wechselte und nach der Saison prompt Meister und DFB-Pokalsieger wurde.

Ähnlich erfolgreich wäre Wirtz wohl auch gerne in Liverpool - ob mit oder ohne 10. Bis es dazu kommt, stehen aber wohl noch mehrere Verhandlungsrunden an. 150 Millionen Euro soll Bayer fordern, rund 130 Millionen Euro der englische Meister zuletzt im zweiten Anlauf geboten haben.