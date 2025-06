Wirtz wehrt sich gegen "Trikot-Vorwurf"

IMAGO/Moritz Mueller

Bayer-Shootingstar Florian Wirtz soll zum FC Liverpool wechseln

Bevor Florian Wirtz in diesem Sommer zum FC Liverpool wechseln kann, müssen sich die Reds und Bayer Leverkusen noch über die Ablöse einig werden, denn die Wunschsumme der Werkself-Bosse ist groß. Dass Wirtz gegenüber den LFC-Verantwortlichen schon einen Trikot-Wunsch geäußert hat, dementierte der Noch-Leverkusener am Dienstag höchstpersönlich.

Der TV-Sender "Sky" hatte am Dienstag einmal mehr für Wirtz-Schlagzeilen gesorgt, als er berichtete, Florian Wirtz würde sich darüber freuen, bei seinem künftigen Arbeitgeber die Rückennummer 10 tragen zu können. Wirtz selbst erklärte am Abend in einer Instagram-Story: alles Quatsch.

"Wer sagt, ich will die 10", schrieb der Noch-Leverkusener. "Ich respektiere Spieler. Glaubt nicht alles, was geschrieben wird", wehrte sich der deutsche Nationalspieler gegen die Darstellung. Seinen Post beendete Wirtz mit einem Clown-Emoji.

Was Wirtz geärgert haben dürfte: Die Nummer 10 ist bei den Reds gar nicht frei. Diese ist derzeit an Alexis Mac Allister vergeben, seines Zeichens immerhin amtierender Weltmeister. Dass Wirtz seinem höchstwahrscheinlich künftigen Teamkollegen nicht auf die Füße treten möchte, liegt auf der Hand.

FC Liverpool und Bayer Leverkusen verhandeln über Wirtz

Frei wäre derweil die 27, jene Nummer, die Wirtz während der ersten Jahre in Leverkusen innehatte, bis er schließlich 2023 auf die 10 wechselte und nach der Saison prompt Meister und DFB-Pokalsieger wurde.

Ähnlich erfolgreich wäre Wirtz wohl auch gerne in Liverpool - ob mit oder ohne 10. Bis es dazu kommt, stehen aber wohl noch mehrere Verhandlungsrunden an. 150 Millionen Euro soll Bayer fordern, rund 130 Millionen Euro der englische Meister zuletzt im zweiten Anlauf geboten haben.

Gerüchte, denen zufolge der FC Liverpool noch weitere Spieler in den Deal einbinden könnte, wurden am Dienstag von der Zeitung "Liverpool Echo" dementiert.