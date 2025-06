Gladbach-Wechsel? Freiburg-Star spricht über Gerüchte

IMAGO/Grant Hubbs

Michael Gregoritsch (2.v.l.) könnte den SC Freiburg nach vier Jahren verlassen

Der österreichische Nationalspieler Michael Gregoritsch hat im deutschen Profi-Fußball schon so einiges gesehen und erlebt. Er spielte bereits für acht verschiedene Vereine in der Bundesliga und 2. Bundesliga, unter anderem für den Hamburger SV, den FC Schalke 04 und den FC Augsburg. Zurzeit ist er beim SC Freiburg unter Vertrag, wo er seinen Stammplatz allerdings eingebüßt hatte. Steht nun ein erneuter Transfer an?

Michael Gregoritsch winkt eine Saison in der Europa League, hat der SC Freiburg seine sehr starke Bundesliga-Spielzeit 2024/25 doch auf dem fünften Tabellenplatz abgeschlossen. Der gebürtige Grazer hatte daran allerdings nur einen überschaubaren Anteil, bestritt 15 seiner 20 Saisonspiele lediglich als Einwechselspieler.

Im "ORF" sagte Gregoritsch selbst über seine zurückliegende Saison: "Es war eine unglückliche Situation, es waren immer wieder Rückschläge dabei. Ich habe es auch ein wenig unterschätzt mit der späten Vorbereitung nach der EM, habe mir zu viel Druck gemacht. Am Ende sind wir Fünfter geworden, ich habe eine Rolle gehabt, von dem her war es keine schlechte Saison."

Sein Dasein als Edelreservist beim SC Freiburg sei für den Offensivspieler "natürlich nicht zufriedenstellend". Gregoritsch betonte aber, dass alles "von beiden Seiten immer fair und korrekt abgelaufen" sei.

Gregoritsch will "den richtigen Absprung schaffen"

Ob nach vier Jahren im Breisgau ein erneuter Tapetenwechsel für den 31-Jährigen ansteht, konnte Gregoritsch selbst noch nicht bestätigen oder ausschließen.

Nach Informationen von "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg gilt der Stürmer als Transferkandidat bei Borussia Mönchengladbach, soll bei der Fohlenelf für mehr Breite im Kader sorgen. Erste Gespräche zwischen Gladbach und dem 64-maligen Nationalspieler sollen bereits stattgefunden haben.

"Ich habe weiter das Selbstvertrauen, dass ich mich in Freiburg durchsetze und 25 Spiele von Beginn an habe. Ich hatte hier meine erfolgreichste Vereinszeit und weiß, dass das Gras woanders nicht immer grüner ist, dass es woanders nicht immer leichter ist", hielt sich Gregoritsch beim "ORF" noch bedeckt zu einem möglichen Abschied.

Der Linksfuß betonte aber, seine Karriere unbedingt "auf höchstem Niveau" beenden zu wollen und "den richtigen Absprung zu schaffen".