Nächster Topklub steigt in Woltemade-Poker ein

Verlässt Nick Woltemade den VfB Stuttgart?

Die Gerüchteküche um Nick Woltemade vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart brodelt seit einigen Wochen heftig. Nun steigt offenbar ein weiterer Topklub in den Poker um den Shootingstar ein.

Wie Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, beobachtet die AS Rom die Entwicklungen um Nick Woltemade ganz genau.

Demnach könnte der Angreifer des VfB Stuttgart ein möglicher Neuzugang sein, um die Offensive der Römer zu verstärken.

Über mehrere Kandidaten werde derzeit beim Serie-A-Klub diskutiert, heißt es. Darunter soll sich auch der ehemalige Werder-Bremen-Stürmer Josh Sargent von Norwich City befinden.

Woltemade wurde zuletzt bei zahlreichen Klubs gehandelt. Vor allem die Gerüchte um das Interesse von Atlético Madrid nahmen in den vergangenen Tagen Fahrt auf. Laut "Mundo Derportivo" hat der spanische Top-Klub "echtes Interesse" an einer sofortigen Verpflichtung des 23-Jährigen.

Ebenfalls wird immer wieder über einen Wechsel zum FC Bayern spekuliert. Auch dem frisch gebackenen Conference-League-Sieger FC Chelsea sowie Premier-League-Konkurrent FC Arsenal wird Interesse nachgesagt.

Woltemade ist vertraglich noch bis 2028 an den VfB Stuttgart gebunden. Eine Ausstiegsklausel, nach der sich zuletzt auch der FC Bayern erkundigt haben soll, gibt es im Arbeitspapier des Stürmers nicht. Zuletzt war von einer Ablöseforderung jenseits der 40 Millionen Euro die Rede.

Die Schwaben hatten Woltemade nach Ablauf seines Vertrags bei Werder Bremen im vergangenen Sommer ablösefrei verpflichtet.

Woltemade erstmals für das DFB-Team nominiert

Nach Anlaufproblemen startete er voll durch, beendete die Spielzeit bei 17 Treffern und drei Vorlagen in 33 Pflichtspielen für den DFB-Pokalsieger. Für das Final Four der Nations League wurde Woltemade erstmals für die A-Nationalmannschaft Deutschlands nominiert.

VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle hatte den Woltemade-Interessenten zuletzt eine klaren Abfuhr erteilt. "Nick ist unser Spieler und der wird auch nächste Saison mit uns Fußball spielen", stellte er im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de klar.