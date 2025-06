FC-Star Martel reagiert auf Zukunftsfrage

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Eric Martel ist seit 2022 für den 1. FC Köln am Ball

Eric Martel ist nur noch bis 2026 an den 1. FC Köln gebunden. Der Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft hat nun auf die Frage nach seiner sportlichen Zukunft reagiert.

Eric Martel ist beim 1. FC Köln unangefochtener Stammspieler im zentralen Mittelfeld. Der 23-Jährige hatte als Leistungsträger einen großen Anteil daran, dass der Effzeh den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffte.

Martels Arbeitspapier am Geißbockheim ist nur noch bis zum Sommer 2026 gültig. Der 1. FC Köln würde nur zu gerne mit seinem Mittelfeld-Motor verlängern. Martel selbst gibt sich diesbezüglich bedeckt.

"Bei aller Liebe, ich konzentriere mich jetzt auf das kommende Turnier - und was danach passiert, da habe ich mir jetzt wirklich noch keine Gedanken gemacht", zitiert der "kicker" den Effzeh-Star.

Martel tritt mit der deutschen U21-Auswahl in den kommenden Wochen bei der Europameisterschaft in der Slowakei (11. bis 28. Juni) an. Der Kapitän des DFB-Teams weiß: "Jeder guckt sich die U21-EM an, das ist ein Riesenschaufenster, in dem sich jeder natürlich beweisen will."

1. FC Köln: Martel hat "nur Gutes" über Kwasniok gehört

"Er hat sich in der letzten Zeit voll auf den Aufstieg konzentriert. Das hat man auch an der Leistung gesehen", hatte sich sein Berater Michael Reschke zuletzt gegenüber dem "Express" geäußert.

Martel sei "noch im Wettbewerbs-Modus und wir haben gesagt, dass wir das erst danach angehen", sagte der langjährige Bundesliga-Manager über mögliche Vertragsgespräche mit dem 1. FC Köln.

Nicht nur die Martel-Frage ist beim 1. FC Köln derzeit noch offen. Ein neuer Cheftrainer wurde bislang noch nicht präsentiert. Gerüchten zufolge soll es auf Lukas Kwasniok hinauslaufen.

"Ich habe bisher nur Gutes gehört - ich glaube, er könnte gut zum FC passen", sagte Martel über den 43-Jährigen, der in der abgelaufenen Saison beim SC Paderborn an der Seitenlinie stand.