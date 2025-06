Offiziell: Leverkusen holt neuen Torhüter

AFP/AFP/Adrian Dennis

Flekken ist zurück in der Bundesliga

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen hat den niederländischen Nationaltorhüter Mark Flekken als Herausforderer von Kapitän Lukas Hradecky verpflichtet.

Wie die Leverkusener am Dienstag mitteilten, kommt der 31-Jährige aus der Premier League vom FC Brentford und wird beim Bundesligisten mit Hradecky (35) um den Status der Nummer eins kämpfen. Flekkens Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2028.

"Für die kommenden Jahre sind wir damit im Team auf den Torhüterpositionen sehr gut aufgestellt", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes und lobte die Qualitäten des Niederländers ausführlich.

"Einer der besten Keeper der Premier League"

Flekken habe "starke Reflexe, eine gute Strafraumbeherrschung und besitzt durch seine Länge von 1,95 Meter enorme Reichweite", so Rolfes: "Mark strahlt beeindruckende körperliche Präsenz aus, fußballerisch betrachtet war er in den vergangenen zwei Jahren sicherlich einer der besten Keeper der Premier League."

Der kicker hatte bereits in der vergangenen Woche vom Interesse der Leverkusener an Flekken berichtet. Im Gegenzug solle Matej Kovar (23) wieder abgegeben werden, da der tschechische Nationaltorhüter nicht die erhoffte Entwicklung genommen habe. Hradeckys Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, wie die Hierarchie der Torhüter unter dem neuen Trainer Erik ten Hag ist, ist noch unklar.

Der 31 Jahre alte Flekken bringt viel Erfahrung mit und hat bereits erfolgreich in der Bundesliga für den SC Freiburg gespielt. Der Wechsel nach Leverkusen sei "ein weiterer und ein besonderer Schritt in meiner Karriere", sagte der Torhüter: "Die vielen Spiele gegen absolute Weltklasse-Profis in England haben mich noch einmal vorangebracht."