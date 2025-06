FC Bayern vor Überraschungs-Transfer?

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Maxime Estève soll auf der Wunschliste des FC Bayern stehen

Spannendes Transfer-Gerücht um den FC Bayern. Angeblich hat der deutsche Rekordmeister einen neuen Abwehrspieler ins Visier genommen, den Trainer Vincent Kompany noch aus seiner Zeit in England kennt. Doch es gibt gleich mehrere Haken.

Mit welchen Innenverteidigern der FC Bayern in die Saison 2025/26 geht, ist noch nicht restlos geklärt. Jonathan Tah, Dayot Upamecano und Hiroki Itō sind fest eingeplant, Min-jae Kim dagegen nicht. Der Südkoreaner gilt als Verkaufskandidat und könnte die Münchner in den kommenden Wochen verlassen.

Sollte Kim gehen, hat der FCB schon einen Ersatz in der Hinterhand. Das zumindest berichtet die Sportzeitung "L'Équipe". Dort heißt es, dass die Bayern ein Auge auf Burnleys jungen Abwehrchef Maxime Estève geworfen haben.

FC Bayern nimmt schon Kontakt auf

Vincent Kompany kennt den 23-Jährigen noch aus den wenigen gemeinsamen Monaten am Ende der Saison 2023/24. Laut "L'Équipe" ist der Belgier schon auf Tuchfühlung zum französischen Abwehrspieler gegangen und hat sich erkundigt, wie dessen Zukunftspläne aussehen.

Estève schrieb in der vergangenen Saison mit dem FC Burnley Schlagzeilen. Zum einen schaffte man die Rückkehr in die Premier League. Zum anderen stellte Burnley dabei die mit großem Abstand beste Abwehr der Liga. In 46 Spielen kassierte das Team nur 16 Gegentore - auch dank Estève, der in allen Partien von Beginn an auf dem Platz stand. Auch im Frühjahr 2024 war der Franzose schon Stammkraft, damals noch unter Kompany.

Transfer-Konkurrenz für den FC Bayern

Allerdings haben die Transfer-Pläne noch zwei Haken. Neben dem FC Bayern gibt es weitere Interessenten. Laut "L'Équipe"-Angaben ist Crystal Palace aktuell der Verein, der das stärkste Interesse an einer Verpflichtung zeigt. Eine weitere Spur führt zudem zum FC Everton.

Schlecht für die Bayern: Estève erklärte erst vor wenigen Wochen in einem Interview, dass es sein großer Traum sei, bei einem der großen Premier-League-Klubs zu spielen.

"Als ich jung war, habe ich davon geträumt, in der Premier League zu spielen. Im Fernsehen habe ich fast nur das geschaut. Mein Wunsch ist es, für einen Top-Sechs-Verein in England zu spielen. Es gibt da keinen bestimmten Verein, aber mein Traum ist es, dort zu landen", sagte der 23-Jährige gegenüber "FootMercato".

Was die Sache für die interessierten Vereine zusätzlich kompliziert macht: Estèves Vertrag beim FC Burnley läuft noch bis zum Sommer 2029. Wenn der Aufsteiger seinen Abwehrchef ziehen lässt, dann nur im Gegenzug für eine üppige Ablöse. Wie hoch diese ausfallen könnte, ist jedoch nicht bekannt.