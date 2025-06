Fährmann blickt auf "heftige" Jahre beim FC Schalke 04 zurück

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Ralf Fährmann hat den FC Schalke 04 verlassen

Beim FC Schalke erlebte Ralf Fährmann eine turbulente Zeit. In einem Interview blickte er auf den Zoff mit dem Verein zurück. Außerdem packte der Keeper über das Kuchen-Gate aus und sprach über seine Zukunft.

"Ich werde immer Schalke-Fan sein, genau wie meine gesamte Familie", stellte Ralf Fährmann in einem Interview mit der "Sport Bild" klar.

Als 15-Jähriger war Fährmann zum Revierklub gekommen, stand viele Jahre lang als Stammtorwart zwischen den Pfosten, war Kapitän und sehr beliebt unter den S04-Anhängern.

Beim letzten Heimspiel wurde der Schlussmann verabschiedet - trotz Zoff mit dem Klub. Seit über einem Jahr gibt es zwar Unstimmigkeiten zwischen dem Keeper und der Vereinsführung

"Die vergangenen Jahre waren wirklich heftig, mit all dem, was passiert ist: Mit den vielen Degradierungen, mit den Suspendierungen, mit der Abmahnung, die ich aus heiterem Himmel und ohne jegliche Vorwarnung per Einschreiben bekommen habe", blickte Fährmann zurück.

Der 36-Jährige ergänzte: "Ich bin ehrlich: Das tat schon richtig weh. Auch deshalb werden wir nun wegziehen. Ich brauche ein wenig Abstand nach der Zeit - um das Kapitel emotional abzuschließen."

In dem Interview äußerte sich Fährmann auch zum Kuchen-Gate. Sein Kuchenkonsum war im Herbst 2022 von den Schalke-Bossen kritisiert worden.

"Es ging zunächst um ganz andere Dinge, vor allem um sportliche Themen. Dann sagte die Vereinsführung plötzlich, dass es nicht gut sei, wenn ich ständig Kuchen essen würde", packte Fährmann aus: "Ich habe entgegnet, dass ich in absoluter Top-Form sei, dass wir gerne eine Körperfett-Analyse machen können, dass meine Sprungkraft und alles andere gemessen werden kann."

Im Nachhinein habe sich Fährmann über das Kuchen-Gate "kaputtgelacht". "Ich war einfach sehr amüsiert von den Reaktionen der Fans und den vielen Kuchen-Versprechen, die ich bekommen habe. Hier im Ruhrgebiet habe ich jetzt eine Kuchen-Flatrate", merkte der Routinier amüsiert an.

Fährmann denkt nicht an Karriereende

An ein Karriereende denkt Fährmann nach seinem Aus beim FC Schalke 04 noch nicht. "Ja, ich bin offen für alles. Ich durfte ja in der vergangenen Saison nicht mehr spielen und hatte somit viel Zeit, mich noch einmal richtig fit zu machen", betonte er: "Ich höre mir nun alles an und schließe erst einmal nichts aus."

Mit einem Job als Nummer zwei hätte Fährmann kein Problem. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien reize ihn dagegen weniger.