Weniger als beim FC Bayern? Künftiges Wirtz-Gehalt enthüllt

Florian Wirtz sagte dem FC Bayern ab

Seine Entscheidung gegen den FC Bayern und für den FC Liverpool zahlt sich für Bayer Leverkusens Mega-Talent Florian Wirtz zumindest finanziell offenbar nicht aus.

Wie "Sport Bild" berichtet, soll der 22 Jahre alte Nationalspieler beim englischen Meister künftig "nur" zwischen 20 und 22 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Das sei weniger, als ihm der FC Bayern offeriert hätte, wenn er sich für einen Wechsel nach München entschieden hätte, heißt es. Dort hätte Florian Wirtz wohl rund 25 Millionen Euro einstreichen können.

In ähnliche Sphären kassiert dem Bericht zufolge auch der ägyptische Superstar Mohamed Salah, der damit Top-Verdiener des FC Liverpool bleibt. Wirtz muss sich im Gehaltsranking der Reds offenbar hinter dem 32-Jährigen einsortieren, der seinen Vertrag kürzlich erst bis 2027 verlängert hat.

Aus dem Bericht geht insgesamt erneut hervor, dass Liverpools sportliches Konzept den Ausschlag im Wirtz-Poker gegeben haben dürfte.

Bereits im März habe Trainer Arne Slot mit Erlaubnis von Bayer Leverkusen mit Wirtz selbst gesprochen und ihm dargelegt, wie er ihn in sein System einbauen wolle. Der FC Bayern habe sich damals noch auf die Verhandlungen mit Wirtz' Vater und Berater Hans konzentriert - womöglich eine kapitale Fehlentscheidung.

FC Bayern: Kompany bei Wirtz wohl zu spät dran

Chefcoach Vincent Kompany soll erst am 18. Mai mit dem umworbenen Spielmacher selbst gesprochen haben. Da hatte sich Wirtz von Slot und Co. demnach schon für einen Wechsel an die Anfield Road begeistern lassen. Der FC Bayern war zu diesem Zeitpunkt anscheinend schon so gut wie aus dem Rennen.

Aktuell laufen die Ablöseverhandlungen zwischen Liverpool und Leverkusen. Dabei geht es bisher angeblich nicht wie bisher angenommen um die Verrechnung von Spielern, die im Gegenzug ihren Weg von der Insel ins Rheinland finden könnten, sondern nur um finanzielle Details.

Bayer soll 150 Millionen Euro für Wirtz fordern, die Reds boten zuletzt angeblich etwas mehr als 130 Millionen Euro.