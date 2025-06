Deschamps erklärt Verzicht auf Coman und Ekitiké

IMAGO/Icon Sport

Didier Deschamps lobte Michael Olise vom FC Bayern

Vor dem Final Four der Nations League sprach Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps über Michael Olise und Kingsley Coman vom FC Bayern. Außerdem äußerte er sich zur Nicht-Berücksichtigung von Eintracht Frankfurts Hugo Ekitiké sowie zu HSV-Star Jean-Luc Dompé.

"Ich habe großen Respekt vor dem Verein, bei dem Michael Olise vorher war (Crystal Palace). Doch sein Wechsel vor einem Jahr zum FC Bayern hat ihm richtig gutgetan", sagte Deschamps in einem Interview mit der "Sport Bild".

Der Schritt nach München sei ein "Aufstieg" für Olise gewesen. "In München hat er große Schritte nach vorne gemacht", lobte der Nationaltrainer.

Der 56-Jährige betonte allerdings auch: "Aber natürlich besteht auch bei ihm Verbesserungsbedarf, das hat man bei der Nationalmannschaft gesehen."

Dazu zog Deschamps einen Vergleich mit Antoine Griezmann heran: "Er hatte seinen Einfluss und Wert für die Nationalmannschaft auch nicht über Nacht gefunden, jungen Spielern muss man Zeit geben."

Auf eine Nominierung von Kingsley Coman verzichtete Deschamps dagegen. "Ich weiß, wozu er fähig ist. Aber es geht auch darum, jüngeren Spielern Spielzeiten zu geben, damit sie Erfahrungen sammeln", erklärte der Coach.

Coman habe ich seiner Karriere viel Pech mit Verletzungen gehabt. "Was ihn jedoch nicht davon abhielt, viele Titel zu gewinnen", merkte Deschamps an.

Deschamps schwärmt von SGE-Stürmer Ekitiké

Auch Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt wurde für die Nations League nicht berücksichtigt.

"Er hat in Frankfurt eine tolle Entwicklung genommen, spielte sehr effektiv. Wir haben ihn jetzt nicht nominiert", sagte Deschamps: "Er ist aber einer der jungen Spieler, die aufgrund ihrer Leistungen hätten dabei sein können. Wenn Hugo so weitermacht, wird seine Zeit kommen, denn er hat noch sehr viel Potenzial."

Auf Jean-Luc Dompé vom Hamburger SV angesprochen, entgegnete Deschamps: "Ich kenne ihn. Ich weiß, wo er ist. Es ist immer gut, eine sehr gute Saison in der 2. Liga zu spielen und mit Hamburg aufzusteigen. Er gehört zu den Spielern, die dazukommen können, die wir uns noch anschauen. Aber wir haben auch unzählige andere gute Spieler."

Für Frankreichs U20-Mannschaft bestritt Dompé einst sechs Länderspiele.