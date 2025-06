Müller winkt neue "Bühne", Woltemade ist "Überraschung"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Müller wird den FC Bayern verlassen, für ihn stehen aber alle Türen offen

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw hat auf die abgelaufene Bundesliga-Saison zurückgeblickt und dabei drei Spieler in den Fokus genommen: Shootingstar Nick Woltemade vom VfB Stuttgart, den vom FC Bayern scheidenden Thomas Müller und Ex-BVB-Star Mats Hummels.

Zusammen mit Thomas Müller hat Joachim Löw den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert: den Triumph bei der WM 2014 in Brasilien. Nun, elf Jahre später, geht für Müller ein Kapitel zu Ende, denn der Ur-Münchner muss den FC Bayern verlassen, der 35-Jährige bekam keinen neuen Vertrag mehr.

Sorgen machen muss sich Müller allerdings nicht, dass er fortan beschäftigungslos sein könnte. Unabhängig davon, ob der Routinier noch ein weiteres Jahr bei einem anderen Klub dranhängt - unter anderem wird er in der nordamerikanischen MLS gehandelt - glaubt Löw, dass Müller definitiv nicht von der Bildfläche verschwinden wird.

"Ich bin mir sicher, dass Thomas Müller dem Fußball erhalten bleibt, weil er als Typ sehr wertvoll ist. Egal, ob als Manager, Trainer oder auch als TV-Experte", sagte Löw gegenüber der "Sport Bild". Müller werde "auf jeden Fall seine Bühne finden, denn Thomas versteht den Fußball ein bisschen wie ein Regisseur, das macht ihn besonders."

Auch der frühere BVB-Star Mats Hummels, der seine Fußballschuhe in diesem Sommer komplett an den Nagel hängt, werde im Fokus bleiben.

Löw: Hummels wird "Führungsrolle" einnehmen

"Ich sehe ihn auf jeden Fall in einer Führungsrolle bei einem Verein", sagte Löw über den zweiten aus dem legendären Weltmeister-Team von 2014. "Er hat sehr viel Erfahrung gesammelt, ist intelligent, eloquent. In welcher Rolle genau, das muss man sehen, was er will", so Löw.

Neben den Oldies sprach der ehemalige Bundestrainer auch über einen der aktuellen Shootingstars, dem in Kürze sogar das Debüt im DFB-Team winkt: Nick Woltemade vom VfB Stuttgart.

"Er ist sicher die Überraschung der Saison, wenn man zurückschaut, woher er kam und wie er sich entwickelt hat", betonte der 65-Jährige. Woltemade war ablösefrei von Werder Bremen ins Schwabenland gewechselt, weil er an der Weser keine Perspektive mehr sah.

"In Stuttgart hat er einen unglaublichen Schritt gemacht. Wie er seine Position interpretiert, wie er als Stürmer spielt, die Bälle festmacht, wie kaltschnäuzig er seine Tore erzielt, das ist schon sehr gut", sagte Löw über den 23-Jährigen, der 17 Tore und drei Vorlagen vorzuweisen hat. "Darum ist es richtig, dass er für die Nationalmannschaft nominiert wurde", betonte Löw.