Bericht: Nächster Top-Klub ist heiß auf RB-Star

Benjamin Sesko (r.) gilt als Verkaufskandidat bei RB Leipzig

Die Gerüchteküche rund um Benjamin Sesko von RB Leipzig brodelte in den letzten Tagen immer heißer. Nun soll ein weiterer europäischer Groß-Klub ernsthaftes Interesse an dem Torjäger angemeldet haben.

Dass Benjamin Sesko auch in der kommenden Saison noch für RB Leipzig in der Bundesliga auf Torejagd geht, scheint derzeit sehr fraglich zu sein. Zu groß wäre für den Slowenen wohl der sportliche Rückschritt, mit den Roten Bullen nicht mehr international spielen zu können.

Auch für den Verein selbst könnte ein Sesko-Verkauf zu lukrativ werden, als dass sich Leipzig nicht ernsthaft mit dem Szenario eines Sesko-Abgangs beschäftigen müsste.

Jüngsten Medienberichten zufolge winkt RB dabei ein möglicher Rekord-Verkauf in dreistelliger Millionenhöhe, sollte ein potenzieller und vor allem zahlungskräftiger Interessent tatsächlich Ernst machen bei dem 22-Jährigen.

Wie es in einem jüngsten "Sky"-Bericht hieß, könnte dieser Abnehmer Manchester United sein. Galt bis dato vor allem der FC Arsenal aus der Premier League als ernsthafter Interessent an Sesko, sollen nun auch die Red Devils "konkretes Interesse auf der Beraterseite" angemeldet haben. So zumindest vermeldete es "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg.

Sesko traf 21 Mal für RB Leipzig in 2024/2025

Zwar spielt auch ManUnited in der kommenden Saison nicht europäisch, schloss der Klub die Premier-League-Saison doch nur auf einem desaströsen 15. Tabellenplatz ab. Dennoch gilt der englische Rekordmeister weiterhin als einer der renommiertesten Adressen überhaupt im europäischen Fußball und könnte damit auch für Sesko einen besonderen Reiz haben.

Direkten Kontakt zwischen den Manchester- und Leipzig-Verantwortlichen habe es bislang noch keinen gegeben. Das könnte sich aber nun schon zeitnah ändern, sollte United tatsächlich in die Vollen gehen bei dem RB-Torjäger, der in 2024/2025 stolze 21 Pflichtspiel-Treffer für seine Farben beigesteuert hatte.