Türkischer Topklub macht Jagd auf Kleindienst

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Verlässt Tim Kleindienst Gladbach?

Die Gerüchte um einen Wechsel von Tim Kleindienst reißen nicht ab. Nun soll ein Topklub aus der Türkei die Fühler nach dem Gladbach-Stürmer ausstrecken.

Laut der türkischen Sportzeitschrift "Fanatik" steht Tim Kleindienst bei Besiktas hoch im Kurs. Demnach peilt der Klub aus Istanbul einen Transfer für den Sommer an.

Gespräche mit den Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach sollen sogar schon stattgefunden haben.

Dem Bericht zufolge malt sich Besiktas gute Chancen im Poker um Kleindienst aus. Einerseits rechne der Klub nach der Knieverletzung des DFB-Stars mit weniger Konkurrenz. Andererseits könne man mit dem internationalen Geschäft locken.

Das Team von Trainer Ole Gunnar Solksjaer hat sich für die Playoffs zur Europa League qualifiziert. Gladbach dagegen verpasste den europäischen Pokal klar.

Dass Gladbach Kleindienst im Sommer ziehen lässt, gilt aber als unwahrscheinlich. Der Vertrag des Goalgetters ist noch bis 2028 datiert.

Gesprächsbereit ist man laut "Bild" am Niederrhein aber dennoch - sofern das Angebot stimmt.

Demnach müsste ein Interessant mit einem Angebot von mindestens 20 Millionen Euro am Borussia-Park vorstellig werden, um die Bosse des Traditionsklubs in Verlegenheit zu bringen. Für eine Ablöse unter dieser klar definierten Schmerzgrenze werde Gladbach den Torjäger auf keinen Fall ziehen lassen, so das Boulevardblatt.

Kleindienst spricht über Gladbach-Verbleib

Im April hatte sich Kleindienst noch zu den Gerüchten geäußert - auch mit Blick auf die WM 2026.

"Natürlich würde man sich Angebote anschauen, das ist Fakt", sagte der 29-Jährige zur "Bild" über mögliche Wechselgedanken: "Aber Nagelsmann hat auch gesagt, dass man spielen muss, um bei ihm dabei zu sein. Und das muss dir bei einem ganz großen Verein erst einmal geboten werden. Wenn man da nur auf der Bank sitzt, dann ist dieser Traum von der WM ganz schnell verpufft."

Heißt: Stand jetzt bleibe er "auf jeden Fall" bis zur Weltmeisterschaft 2026 in Gladbach.