Medien: Bayer-Schlüsselspieler besitzt Ausstiegsklausel

Alejandro Grimaldo steht bei Bayer Leverkusen noch bis 2027 unter Vertrag

Bayer Leverkusen droht in diesem Sommer der Ausverkauf. Nach den Abgängen von Jonathan Tah (FC Bayern) und Jeremy Frimpong (FC Liverpool) sowie dem möglichen Abschied von Florian Wirtz zählt allen voran Alejandro Grimaldo zu den Wechselkandidaten. Den Wunsch hat er längst hinterlegt, nun kursieren neue Details zu einer vertraglich festgelegten Exit-Klausel.

Alejandro Grimaldo besitzt laut Angaben von "Mundo Deportivo" eine vertraglich festgeschriebene Ausstiegsklausel. Ein Abschied des Spaniers wäre somit auch ohne Verhandlungen mit den Verantwortlichen von Bayer Leverkusen möglich, sofern die geforderte Summe bezahlt wird.

Die, so berichtet die Zeitung, soll weit unter dem aktuellen Marktwert des Nationalspielers liegen. Wird Grimaldo vom Portal "Transfermarkt.de" derzeit auf 40 Millionen Euro taxiert, soll er für weniger als die Hälfte verfügbar sein. Die genaue Zahl liegt "Mundo Deportivo" nicht vor, man geht aber von 15 bis 18 Millionen Euro aus.

Eigentlich ist Alejandro Grimaldo beim Vizemeister noch bis 2027 gebunden. Über seine Wechselabsicht sprach der Spanier in den vergangenen Monaten aber immer wieder offen. Schon im März hatte der Schlüsselspieler öffentlich gemacht, dass er "kurz- und mittelfristig" eine Rückkehr anpeilt und betont: "Der Verein weiß es."

Grimaldo zählt zu den Schlüsselspielern bei Bayer Leverkusen

Kürzlich legte er in der Show "El Chiringuito" nach, es sei "eine Ehre" mit Klubs wie Real Madrid in Verbindung gebracht zu werden. "Ich möchte in den besten Mannschaften spielen. Dafür arbeite ich. Wenn sich die Chance ergibt, würde ich die gerne ergreifen", schob der Linksfuß hinterher.

Gegenüber der "Marca" fügte Grimaldo zudem hinzu, man werde im Sommer "sehen, was passiert". Neben Real soll auch Atlético Madrid und der FC Barcelona Interesse zeigen.

Alejandro Grimaldo war vor zwei Jahren ablösefrei von SL Benfica zum Werksklub gekommen, wo er sich direkt zu einem unumstrittenen Stammspieler entwickelte. Er stand in insgesamt 99 Pflichtspielen für die Leverkusener auf dem Rasen, war unter Erfolgstrainer Xabi Alonso absolut gesetzt.