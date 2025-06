Rummenigge feiert Dembélé und Luis Enrique

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Ex-BVB-Stürmer Ousmane Dembélé hat mit PSG die Champions League gewonnen

Im Finale der Champions League zeigte Paris Saint-Germain keine Gnade und fertigte Inter Mailand mit 5:0 ab. Dabei hatten die Italiener zuvor unter anderem den FC Bayern ausgeschaltet. Umso höher schätzt der frühere deutsche Nationalspieler Michael Rummenigge die Leistung des französischen Meisters ein.

"Ich muss ehrlich sagen, das war eines der einseitigsten Endspiele, das ich je gesehen habe. PSG war von der ersten Minute an klar überlegen, taktisch, körperlich, spielerisch. Inter ist nie wirklich angekommen. Und ein 5:0 in einem Champions-League-Finale, das ist historisch", blickte Michael Rummenigge im Interview mit der "Westfalenpost" zurück.

Schon nach 20 Minuten hatte Paris Saint-Germain mit 2:0 geführt, in der zweiten Hälfte machten es die Franzosen dann so richtig deutlich. "Luis Enrique hat seine Mannschaft perfekt eingestellt", schwärmte Rummenigge vom Trainer des strahlenden Siegers, der den Triumph auf emotionale Art und Weise zelebrierte.

Obwohl er im Finale nicht traf, war auch Ousmane Dembélé bärenstark. Wie der frühere BVB-Angreifer in seiner Rolle als falsche Neun agiert habe, habe ihn "besonders beeindruckt", so Rummenigge.

Dembélé habe gegen Inter "unfassbar diszipliniert gespielt", "sich oft weit zurückfallen lassen" und dadurch "Räume geöffnet".

"Eine Teamleistung auf allerhöchstem Niveau"

Auch für Doppelpacker Désiré Doué ("Zwei Tore, eine Vorlage. Wahnsinn!") und Regisseur Vitinha ("Hat das Mittelfeld dominiert und die Fäden gezogen") hatte Rummenigge ein Sonderlob parat.

Generell sah er "eine Teamleistung auf allerhöchstem Niveau" - und zwar nicht als "One-Man-Show à la Mbappé oder Neymar, sondern durch ein echtes Kollektiv. Und das macht diesen Erfolg besonders."

Scharfe Kritik an Inters Performance

Freilich konnte PSG auch deshalb so brillieren, weil vom Gegner wenig Widerstand kam.

"Ich hatte Inter stärker erwartet, sie hatten eine tolle Champions-League-Saison, besiegten den deutschen Meister, FC Bayern München, und den spanischen Meister FC Barcelona. Aber in einem Finale darfst du nicht so auseinanderfallen", merkte Rummenigge kritisch an.