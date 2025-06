Bericht: BVB verlängert mit Edel-Juwel

IMAGO/Patrick Ahlborn

Mathis Albert oben auf

Borussia Dortmund hält offenbar eines seiner größten Talente langfristig. Nachwuchsspieler Mathis Albert soll seinen Vertrag verlängert haben.

Top-Talent Mathis Albert hat sich zu Borussia Dortmund bekannt. Wie die "Sport Bild" berichtet, habe der 16-Jährige seinen Vertrag bei den Schwarzgelben "heimlich" verlängert.

Damit hat der BVB namhafte Konkurrenz ausgestochen. Berichten zufolge sollen unter anderem Manchester City, der FC Bayern und FC Barcelona Interesse an dem Edel-Juwel bekundet haben.

Die Meinung bei den BVB-Bossen sei einhellig. Der Offensivspieler sei ein absolutes Ausnahmetalent, dem die Zukunft gehöre. Einen Sprung in den Profikader traue man dem Youngster demnach zu.

Albert könnte noch in der U16 oder U17 spielen, läuft aber schon regelmäßig für die U19 der Borussen auf. Dort kam er auch in der Youth League zum Einsatz. In insgesamt 30 Partien kam er in der zurückliegenden Saison auf zehn Tore und sechs Assists.

Albert darf wohl mit zur Klub-WM

Nun winkt die Beförderung: Beim Trainingsauftakt der Profis am Montag war Albert dabei. Trainer Niko Kovac nimmt das Talent übereinstimmenden Berichte zufolge mit auf die Reise zur Klub-WM in dessen Heimat.

Der Teenager war erst im vergangenen Sommer von Los Angeles Galaxy zum BVB gewechselt. Dem in den USA geborenen Albert, der neben der amerikanischen auch die deutsche sowie die französische Staatsbürgerschaft besitzt, eilt nicht nur beim BVB, sondern auch in den Vereinigten Staaten bereits der Ruf voraus, ein absolutes Top-Talent zu sein. Bei der finanziell extrem lukrativen Klub-WM erhält er nun also voraussichtlich erstmals die Chance, sich auf der großen Profi-Bühne zu präsentieren.

Nachdem er als 13-Jähriger schon bei Paris Saint-Germain vorgespielt hatte und anschließend auch vom FC Barcelona ohne Erfolg eingeladen wurde, landete Albert schließlich bei Borussia Dortmund. Zuvor war er auch bei Fortuna Düsseldorf vorstellig geworden, weil er in der NRW-Landeshauptstadt auf eine internationale Schule gegangen war.

Mathis Albert erinnert an die Personalie Christian Pulisic, der ebenfalls als US-amerikanischer Teenager einen steilen Aufstieg im BVB-Trikot hingelegt hatte und im Winter 2019 für 64 Millionen Euro an den FC Chelsea verkauft wurde.