Wechsel "möglich": Füllkrug-Gerüchte halten sich

Niclas Füllkrug hat bei West Ham United eigentlich noch einen Vertrag bis Sommer 2028

Sein erstes Jahr in der Premier League hatte sich Niclas Füllkrug vermutlich ganz anders vorgestellt. An einen vorzeitigen Abgang von West Ham United denkt der Stürmer laut eigenen Aussagen zwar nicht, einem Medienbericht zufolge ist ein Wechsel aber dennoch weiter "möglich".

Drei Tore und zwei Vorlagen, das ist die ernüchternde Bilanz von Niclas Füllkrug aus insgesamt 20 Spielen für West Ham United. Die Anzahl der Partien verschleiert dabei allerdings ein wenig, dass Füllkrug einige Male nur für Kurz-Einsätze auf dem Feld stand.

So oder so: Unter dem Strich lässt sich festhalten, dass der deutsche Nationalstürmer bislang nicht gut angekommen ist in der Premier League. Was auch an zwei hartnäckigen Verletzungen lag. Erst machte dem früheren Angreifer des SV Werder Bremen und des BVB eine Achillessehnenreizung zu schaffen, kaum war er über die Weihnachtstage wieder fit geworden, folgte im Januar eine Oberschenkelverletzung.

"Ich versuche, mir das immer ein bisschen schön zu reden. Nach jedem Tal kommt auch wieder ein Hoch. Dementsprechend müsste es von jetzt an steil bergauf gehen", erklärte er zuletzt in einer DFB-Medienrunde vielsagend zu seiner Situation.

Einen Wechsel schloss der noch bis Sommer 2028 an West Ham gebundene Stürmer zudem quasi aus. Darüber denke er "gar nicht nach", betonte er und fügte an: "Ich freue mich, dass ich nächste Saison wieder angreifen kann – mit einer ganz anderen Basis."

Füllkrug-Wechsel eher unwahrscheinlich

Nach Informationen von "Sky" ist das aber nicht die ganze Wahrheit. Laut dem deutschen Pay-TV-Sender ist ein Wechsel weiter "möglich", sofern ein passendes Angebot für den Deutschen hereinflattert.

Passend dürfte in zweierlei Sinn gemeint sein: Einerseits mit Bezug auf Füllkrug, der bei den Hammers gut verdient und im Fall der Fälle sicherlich nicht die größten Abstriche machen wollen würde, andererseits auch mit Blick auf West Ham selbst, wo man im letzten Sommer immerhin 27 Millionen Euro für Füllkrug bezahlte. Geld, das die Verantwortlichen sicherlich nicht (zu größten Teilen) abschreiben wollen. Die Wahrscheinlichkeit eines Wechsel ist damit aktuell eher gering.

Füllkrug wolle langfristig aber ohnehin aus England weg, heißt es bei "Sky" weiter. Wohin es dann gehen könnte, ist offen. Im letzten Jahr soll der 32-Jährige beim VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt Thema gewesen sein. Aus Italien erinnert "Sky" an das Interesse von AC Mailand, Juventus Turin und AS Rom.