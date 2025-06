Werder-Star reagiert auf hartnäckige Wechsel-Gerüchte

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Romano Schmid (l.) war zuletzt einer der Leistungsträger bei Werder Bremen

Romano Schmid gilt als derzeit wertvollster Profi im Kader von Werder Bremen und wird fast schon folgerichtig immer wieder als möglicher Sommer-Transfer gehandelt. Nun hat sich der Mittelfeldspieler selbst zu den jüngsten Spekulationen geäußert.

Schon vor Wochen ploppten Meldungen auf, wonach sich Romano Schmid bei Top-Klubs sowohl aus der italienischen Serie A als auch aus der englischen Premier League in den Fokus gespielt habe.

Bis zuletzt lehnte der 25-Jährige aber von sich aus alle konkreten Gespräche dazu ab, fokussierte sich voll auf seine Aufgaben bei Werder Bremen, wie er nun am Rande der Länderspielreise mit der österreichischen Nationalmannschaft betonte: "Stand jetzt liegt mein Fokus auf Werder und ich habe noch mit keinem anderen gesprochen."

Er könne derzeit nicht viel zu möglichen Spekulationen auf dem Transfermarkt sagen, schloss einen Abschied in diesem aber auch nicht vollkommen aus: "Wenn etwas kommen sollte, das sehr interessant wäre, setzt man sich zusammen und denkt darüber nach", so Schmid, der mit 32 Startelf-Einsätzen in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit wieder unumstrittener Stammspieler beim SVW war.

Fritz schließt Werder-Abgänge explizit nicht aus

Auch in der österreichischen Nationalmannschaft war der gebürtige Grazer zuletzt unter Teamchef Ralf Rangnick gesetzt, steht mittlerweile schon bei 23 A-Länderspielen. Am Samstagabend steht für das ÖFB-Team das nächste WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien auf dem Programm.

Werders Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz schloss gegenüber "Bild" einen Verkauf des Mittelfeldmannes in der bevorstehenden Sommer-Transferperiode übrigens ebenfalls bewusst nicht aus: "Wenn ein interessantes Angebot reinkommt, das für uns und den Spieler lukrativ ist und man eine Einigung findet, kann es sein, dass der eine oder andere geht", hatte der 44-Jährige grundlegend gesagt - und meint damit zweifelsfrei auch den wertvollsten aller Werder-Profis im aktuellen Lizenzspielerkader.