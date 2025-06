Frankfurt der neue BVB? Das sagt Ansgar Knauff

IMAGO/Philipp Kresnik / SPP

Der frühere BVB-Angreifer Ansgar Knauff schwimmt mit Eintracht Frankfurt auf der Erfolgswelle

Hat Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund den Rang abgelaufen? Auf diese Frage hat nun SGE-Angreifer Ansgar Knauff reagiert, der früher auch für den BVB aktiv war.

Schon seit Anfang 2022 trägt Ansgar Knauff das Trikot von Eintracht Frankfurt, damals wechselte er von Borussia Dortmund erst auf Leihbasis in die Mainmetropole - und blieb.

Mittlerweile darf sich Knauff Europa-League-Sieger nennen, in der abgelaufenen Saison schaffte er zudem über den dritten Platz in der Bundesliga die Qualifikation für die Champions League mit den Adlerträgern. Der 23-Jährige schwimmt mit der SGE auf der Erfolgswelle, macht in der Liga wie auch international auf sich aufmerksam.

Vom "kicker" gefragt, ob Frankfurt das neue Dortmund sei, reagierte Knauff allerdings verhalten. "Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann", sagte er, um jedoch anzufügen: "Aber wir sind mit der Eintracht auf einem sehr guten Weg. Wir haben in den letzten Jahren große Schritte nach vorne gemacht, sind in der Liga konstant immer weiter nach oben geklettert in der Tabelle und haben uns Platz drei erarbeitet und verdient."

Dass es bei den Frankfurtern so gut läuft, erklärte Knauff damit, dass "im Verein sehr viel richtig gemacht wird, und alles gut funktioniert".

Eintracht Frankfurt: Knauff spricht über Abgänge von Top-Stars

Das gehe "ganz oben los beim Vorstand und den Entscheidungen in den großen Transfers. Es geht weiter mit dem Trainerteam, dem Staff, der medizinischen Abteilung, und nicht zuletzt mit der Mannschaft, alles greift gut ineinander, alle arbeiten gut zusammen, das ist der Weg zum Erfolg", verriet der Außenbahnspieler.

Ob es für die SGE auch zum Meistertitel reicht, ist für Knauff noch offen. "In der Liga ist das natürlich schwierig, weil es da noch Vereine gibt, die schon noch ein Stück weiter sind. Aber man es sollte es nie ausschließen", sagte der U21-Nationalspieler.

Dass ein wichtiger Spieler wie Omar Marmoush im Winter abgegeben wurde und mit Hugo Ekitiké ein weiterer im Sommer der nächste sein könnte, der die Hessen verlässt, macht Knauff derweil keine Sorgen.

"Es ist extrem wichtig, als Team ganz eng zusammenzubleiben, um solche Abgänge aufzufangen. Das haben wir in dieser Saison erneut bewiesen, dass wir das kompensieren, aber auch neue Spieler schnell aufnehmen und integrieren können", sagte er und setzte hinzu: "Man darf Spielern wie Marmoush nicht nachtrauern, sondern muss sofort neue Lösungen suchen. Das war im Winter keine einfache Situation am Anfang, wir haben es aber als Team gut aufgefangen."