Das ist der Zeitplan des FC Bayern bis zur Klub-WM

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Vincent Kompany bereitet seine Bayern auf die Klub-WM vor

Nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft schickte Cheftrainer Vincent Kompany seine Stars vom FC Bayern zunächst einmal in den Kurzurlaub. Während sich anschließend ein Großteil der Mannschaft auf Länderspielreise verabschiedete, nahmen einige Rekonvaleszenten am Mittwoch das Training an der Säbener Straße wieder auf. Am Donnerstag starten die Münchner dann wieder ins Mannschaftstraining.

Knapp eineinhalb Wochen sind es noch, ehe der FC Bayern am 15. Juni in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio sein erstes Gruppenspiel bei der Klub-WM gegen den neuseeländischen Vertreter Auckland City FC austragen wird. Bis der deutsche Branchenprimus zum ersten Mal bei dem Turnier in den Vereinigten Staaten eingreifen wird, steht an der Säbener Straße noch eine Mini-Vorbereitung an.

Am Mittwoch fanden sich bereits Jamal Musiala und Dayot Upemacano auf dem Trainingsplatz ein, um ein individuelles Programm zu absolvieren. Beide Bayern-Stars kommen derzeit aus Verletzungspausen zurück.

Donnerstag steht dann der erste Aufgalopp für die verbliebenen Bayern-Stars an, die derzeit nicht mit ihren Nationalmannschaften auf Länderspielreise sind. Fünf Trainingseinheiten hat Cheftrainer Vincent Kompany dann insgesamt angesetzt, ehe sich der Bayern-Tross am 10. Juni in Richtung USA begeben wird.

Basiscamp wird in Orlando aufgeschlagen

Erst in den Vereinigten Staaten wird die Mannschaft dann nach und nach komplettiert werden.

Unter anderem bestreiten die deutschen Nationalspieler um DFB-Spielführer Joshua Kimmich und Co. erst noch das Nations-League-Halbfinale gegen Portugal und anschließend das Finale beziehungsweise Spiel um Platz drei.

In den USA angekommen, wird der FC Bayern sein Basiscamp in Orlando im Bundesstaat Florida aufschlagen. Am 14. Juni steht dann die Reise zum ersten Gruppenspiel nach Cincinnati an.

Die beiden weiteren Gruppenspiele bei der Klub-WM finden am 21. Juni gegen die Boca Juniors und am 24. Juni gegen Benfica Lissabon statt.