Woltemade-Entscheidung wohl gefallen

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Nick Woltemade soll gegen Portugal stürmen

Nick Woltemade schreibt eine der größten Fußball-Geschichten des Jahres. Für das Nations League Final Four hat Bundestrainer Julian Nagelsmann den Stürmer erstmals ins DFB-Team berufen. Die Entscheidung zur Startelf-Frage gegen Portugal ist offenbar schon gefallen.

Nick Woltemade steht vor einem heißen Sommer. Eben erst gewann er mit dem VfB Stuttgart den DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld (4:2), nun spielt er erstmals bei Julian Nagelsmann und der deutschen Nationalmannschaft vor. Anschließend reist der Schlaks weiter zur U21-Nationalelf, die bei der Europameisterschaft in der Slowakei antritt.

Schon bei seiner ersten Berufung winkt der Startelfeinsatz. Wie die "Bild" berichtet, habe sich Nagelsmann entschieden, den Angreifer in die Anfangsformation der DFB-Elf zu packen. Damit feiert Woltemade am Abend (21 Uhr LIVE im Ticker) gegen Ronaldo und Co. wohl sein Debüt.

Woltemade überzeugt auch Nagelsmann

Demnach hat der Stuttgarter in den ersten Trainingseinheiten in Herzogenaurach überzeugt.

Ohnehin befindet sich der 23-Jährige in einem absoluten Leistungshoch. In der zurückliegenden Saison erzielte er 17 Tore und lieferte drei Assists, blühte im Winter und Frühjahr auf.

Einen Spielertypen wie ihn gibt es ansonsten nicht im Team und auch kaum in der Bundesliga. Trotz seiner Größe von 1,98 Metern überzeugt er mit filigraner Technik und Körperbeherrschung, ist zudem als "Leuchtturm" im Sturmzentrum eine gute Anspielstation, die die Bälle festmacht und verwertet.

Von seinen Teamkollegen im Klub und Nationalelf gibt es nur positive Töne.

Kein Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verpassen: RTL überträgt am Sonntag, den 8. Juni, sowohl das kleine Finale der Nations League am Nachmittag als auch das Endspiel am Abend live im Free-TV sowie im Stream auf RTL+. Übertragungsbeginn der Partie um den dritten Platz ist um 14:30 Uhr, die TV-Berichte zum Finale in der Münchner Allianz Arena beginnen um 20:15 Uhr.

Bundestrainer Nagelsmann schwärmte am Dienstagabend auf der Pressekonferenz: "Nick hat einen guten Eindruck gemacht, er ist ein guter Typ. Ich habe viel Positives gehört von Sebastian Hoeneß, auch aus seiner Bremen-Zeit. Und das kann ich nur bestätigen. Er ist ein angenehmer Spieler im Umgang und auch innerhalb der Mannschaft."

Wer neben Woltemade im Angriff spielt, sei derzeit noch offen. Auch Rückkehrer Niclas Füllkrug rechnet sich noch Chancen aus.