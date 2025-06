Büskens-Comeback bei Schalke 04? Das ist dran

IMAGO/Sportfoto Zink / Melanie Zink

Mike Büskens hat derzeit keinen offiziellen Posten beim FC Schalke 04 inne

Vereinsikone Mike Büskens ist inzwischen seit rund einem Jahr ohne offiziellen Posten beim FC Schalke 04. Ob sich das in naher Zukunft ändert, darüber gibt ein aktueller Medienbericht Aufschluss.

Der vereinsnahen "WAZ" zufolge darf sich Mike Büskens derzeit keine großen Hoffnungen machen, wieder ein Amt beim FC Schalke 04 zu ergattern und womöglich ins Trainer-Team der Profi-Mannschaft zurückzukehren.

Der neue Chefcoach Miron Muslic wolle gleich zwei seiner Vertrauten mit nach Gelsenkirchen bringen, heißt es. Demnach führe die S04-Führung aktuell Verhandlungen zu diesem Thema. Darüber stehen mit den Ex-Profis Sidney Sam und Tim Hoogland nach jetzigem Stand auch noch zwei weitere Co-Trainer unter Vertrag. Für Büskens, folgert das Regionalblatt, sei derzeit kein wohl Platz in Muslics Staff.

Auch der neue Sportvorstand Frank Baumann hatte sich bei seiner Vorstellung zurückhaltend zur Causa Büskens geäußert und dem Eurofighter von 1997 zumindest kein Comeback in Aussicht gestellt.

"Ich will nicht zu viel auf einzelne Namen eingehen", sagte Baumann, der vor seinem Amtsantritt den Austausch mit Büskens und anderen S04-Legenden gesucht hatte. "Wir müssen schauen: Was macht Sinn für den Betroffenen? Was macht Sinn für den Verein? Wo ist eine sinnvolle Position frei?"

Büskens-Comeback? Das ist laut Baumann "entscheidend" beim FC Schalke 04

Generell sei er immer offen, verdiente Ex-Profis einzubinden, um die "Schalke-DNA und die Identität des Vereins weiterzugeben", betonte Baumann. Seiner Ansicht nach sei die Mischung aus externen Einflüssen und Schalker Stallgeruch "entscheidend".

Die Trennung von Büskens hatte Schalke im August 2024 verkündet. Seitdem machte er sich weitgehend rar bei seinem Herzensverein. Im März erklärte er im Podcast "1904 – Inside Schalke", er mache sich derzeit "keine Gedanken" über ein erneutes Engagement bei den Knappen.

Büskens hatte während seiner aktiven Laufbahn 306 Pflichtspiele (17 Tore, 14 Vorlagen) für Schalke bestritten. Nach dem Karriereende arbeitete er unter anderem als Betreuer der Leihspieler und lange als Co-Trainer beim Revierklub.