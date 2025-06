Bericht: Trainersuche des 1. FC Köln vor Abschluss

IMAGO/Christian Schroedter

Lukas Kwasnioks Weg zeigt wohl zum 1. FC Köln

Der 1. FC Köln befindet sich im Rahmen seiner Trainersuche offenbar auf der Zielgeraden.

Wie "Bild" und "Sport Bild" berichten, habe sich der SC Paderborn intern dazu entschlossen, Trainer Lukas Kwasniok gegen eine Ablösesumme von rund einer Million Euro abzugeben. Der 1. FC Köln soll bereit sein, einen solchen Preis zu zahlen. "Die Summe könnte sich unter Umständen noch erhöhen", schreibt die Boulevardzeitung zudem.

Der Wechsel des 43-Jährigen aus Ostwestfalen in das Rheinland sei demzufolge "nur noch Formsache", heißt es weiter.

Kwasniok hatte sich zum Saisonende beim SC Paderborn als Übungsleiter verabschiedet. Der Zweitligist verpflichtete Ralf Kettemann als Nachfolger. Allerdings soll der Coach ursprünglich noch einen Vertrag bis 2026 besitzen, wodurch ihn der 1. FC Köln vom SCP loseisen muss. Kwasniok soll am Geißbockheim ein Arbeitspapier bis 2027 erhalten.

1. FC Köln auf Trainersuche

Der 1. FC Köln hatte sich in der abgelaufenen Saison nach dem 32. Spieltag in der 2. Bundesliga von Gerhard Struber getrennt. Friedhelm Funkel folgte und führte den Traditionsklub nach Siegen beim 1. FC Nürnberg (2:1) sowie gegen den 1. FC Kaiserslautern (4:0) als Zweitliga-Meister zurück in das deutsche Fußball-Oberhaus.

Funkel betonte anschließend, sich einen Verbleib beim 1. FC Köln vorstellen zu können. Der Trainier-Routinier sagte dem Verein kurz darauf allerdings selbst ab. Er habe "nicht die 100-prozentige Zustimmung in den Gremien gespürt", wurde Funkel vom "Kölner Stadt-Anzeiger" zitiert.

Nun läuft es beim 1. FC Köln wohl auf Kwasniok hinaus. Effzeh-Star Eric Martel kann sich den 43-Jährigen gut als neuen Übungsleiter vorstellen.

"Ich habe bisher nur Gutes gehört - ich glaube, er könnte gut zum FC passen", wurde der Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft unlängst vom "kicker" bezüglich Kwasniok zitiert.