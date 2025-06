Medien: FC Schalke 04 einigt sich mit Karius

IMAGO/Lucca Fundel

Loris Karius bleibt offenbar beim FC Schalke 04

In den letzten Wochen haben der FC Schalke 04 und Torhüter Loris Karius hinter verschlossenen Türen um einen neuen Vertrag gefeilscht. Nun hat es offenbar einen Durchbruch gegeben.

Wie "Sky"-Transferreporter Florian Plettenberg am Mittwoch berichtet, hat sich der FC Schalke 04 mit Loris Karius auf ein neues Arbeitspapier verständigt. In den Gesprächen habe es demnach eine vollumfängliche Einigung gegeben.

Zeitnah werde der Keeper seine Vertragsverlängerung bis 2027 unterschreiben, heißt es. Dem Bericht zufolge soll die Unterzeichnung kommenden Mittwoch erfolgen.

Auf Schalke sei man sportlich von Karius überzeugt, außerdem traue ihm die Klubführung aufgrund seiner Mentalität eine Führungsrolle in der neuen Hierarchie zu.

Die Königsblauen hatten den ehemaligen Schlussmann des FC Liverpool im Winter unter Vertrag genommen, um den Abgang von Ron-Thorben Hoffmann zu kompensieren.

FC Schalke 04 bessert offenbar finanziell nach

Karius sollte auf Schalke bewusst als Herausforderer für Justin Heekeren agieren. Der Plan ging soweit auch auf. Zeitweise stieg der Routinier in Gelsenkirchen zur Nummer eins auf, bis eine Verletzung das Saisonaus nach sich zog.

Lange Zeit herrschte danach Ungewissheit, wie es mit dem Torhüter weitergehen würde. Eine heiße Spur führte zunächst nach Italien. Erst Ende Mai ging die Schalke-Führung schließlich in die Offensive und versuchte aktiv, mit Karius zu verlängern.

Hintergrund war offenbar, dass der Genesungsprozess nach der Wadenverletzung gut vorangeschritten war. Inzwischen gilt als sicher, dass Karius beim Trainingsauftakt wieder mitmischen kann.

Die Vorstöße der Schalke-Bosse sollen beim Torwart direkt auf offene Ohren gestoßen sein. Zumal S04 laut "Bild" mit lukrativen Konditionen warb.

Bislang orientierten sie die Bezüge des Winter-Neuzugangs vor allem an leistungsbezogenen Faktoren. In Zukunft winkt Karius wohl ein stattliches Grundgehalt, das sogar weiter steigen könnte, je mehr Einsätze er in den kommenden Jahren bestreitet.