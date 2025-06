Ronaldo beendet seinen Deutschland-Fluch

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Cristiano Ronaldo jubelt gegen Deutschland

Sechstes Spiel, zweites Tor - und der erste Sieg: Für Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo war das 2:1 (0:0) mit Portugal im Nations-League-Halbfinale gegen Deutschland ein ganz besonderes Spiel.

Der 40-Jährige verließ erstmals überhaupt nach einer Partie gegen die DFB-Elf den Platz als Sieger. Und dann erzielte der Angreifer auch noch den entscheidenden Treffer, Ronaldo stand in der 68. Minute einmal mehr goldrichtig und schoss sein Team ins Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr). Erneut in München trifft der Ex-Europameister dann auf den Gewinner des zweiten Halbfinals zwischen Frankreich und Spanien.

Kein Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verpassen: RTL überträgt am Sonntag, den 8. Juni, sowohl das kleine Finale der Nations League am Nachmittag als auch das Endspiel am Abend live im Free-TV sowie im Stream auf RTL+. Übertragungsbeginn der Partie um den dritten Platz ist um 14:30 Uhr, die TV-Berichte zum Finale in der Münchner Allianz Arena beginnen um 20:15 Uhr.

Beim zuvor letzten Sieg der Portugiesen gegen Deutschland bei der EM 2000 (3:0) war Ronaldo noch nicht Nationalspieler, seit seinem Debüt 2003 gab es für ihn die DFB-Elf nichts zu holen - bis zum Mittwochabend. Auch sein erstes Tor gegen Deutschland schoss Ronaldo in München, beim 2:4 bei der EM 2021 - damals traf er zum 1:0.

"Wenn man Ronaldo mit jemandem vergleichen will, muss man die Sportart wechseln", sagte DAZN-Experte Michael Ballack voller Hochachtung über Ronaldo: "Auch wenn er weniger macht, er macht alles mit hoher Qualität. Es ist immer wieder ein Genuss, ihm zuzuschauen."