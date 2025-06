Pressestimmen: "Die DFB-Elf zerbricht an Cristiano Ronaldo"

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Deutschland hat das Finale der Nations League verpasst

Aus der Traum! Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Halbfinale der Nations League gegen Portugal mit 1:2 (0:0) verloren. Zum Matchwinner avancierte ausgerechnet der mittlerweile 40 Jahre alte Cristiano Ronaldo. So reagiert die Presse auf das spannende Match in München:

DEUTSCHLAND

ntv: "Ronaldo, Hagel und Donner zerstören DFB-Titeltraum! Erst hält ein starkes Unwetter die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf, wilde Szenen spielen sich in München ab. Dann zerbricht die DFB-Elf an Cristiano Ronaldo und Portugal. Nach einem tollen Tor zur Führung findet sie nie wieder ins Spiel, die Pleite hätte sogar höher ausfallen können."

RTL: "1:2 nach 1:0! Superstar Ronaldo zerstört Deutschlands Titeltraum. Die Chance auf den ersten Titel seit dem Confed Cup 2017 ist damit futsch."

kicker: "Die Euphorie vor Beginn des Final Fours in der Nations League in München war nach acht ungeschlagenen Spielen in Serie (fünf Siege) in Deutschland groß. Doch statt weiter auf der Euphoriewelle zu surfen, musste die ersatzgeschwächte Elf [...] einen nicht nur ergebnistechnischen Rückschlag hinnehmen."

Bild: "Der Titel ist futsch – und ausgerechnet Cristiano raubt ihn uns!"

Süddeutsche Zeitung: "Erst verhagelt ein Unwetter das Aufwärmen, dann Gegner Portugal die Aufbruchstimmung im DFB-Team. Wieder wird‘s nichts mit dem erhofften Premieren-Titel in der Nations League."

PORTUGAL

Público: "Portugal qualifizierte sich durch einen 2:1-Sieg gegen Deutschland für das Finale der Nations League und kehrte damit 25 Jahre nach dem 3:0-Sieg bei der Euro 2000 auf die Siegerstraße zurück. Doch dieser Comeback-Sieg gelang nur, weil Portugal aufhörte, zu viel zu denken und sein Spiel vereinfachte."

Diario de Noticias: "25 Jahre später half ein anderer Conceição dem Team, Deutschland zu besiegen."

A Bola: "Ein Vierteljahrhundert nach seinem Vater Sérgio kam Francisco Conceição von der Bank und wurde mit einem herrlichen Tor zu einem der seltenen portugiesischen Helden in der Geschichte der Duelle mit Deutschland; Ronaldo, in seinen 40ern, sorgte für den Rest."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Nagelsmanns Nationalmannschaft scheitert nach dem Aus gegen Spanien im EM-Viertelfinale vor einem Jahr erneut: Der Umbruch erweist sich als komplizierter als erwartet."

La Repubblica: "Martinez' Männer haben in München ein Kunststück vollbracht: Auf das Tor von Wirtz antworteten sie mit Treffern des Juventus-Stürmers und von CR7, der sein 137 Länderspiel-Tor erzielt. Am Sonntag werden sie den Sieger der Partie Spanien-Frankreich um den Titel herausfordern."

Tuttosport: "Conceição, ein verrücktes Tor in der Nations League: Der Portugiese erzielt den Ausgleich gegen Deutschland! Das Juve-Talent wurde in der 58. Minute für Trincao eingewechselt und erzielte innerhalb von nur fünf Minuten den Ausgleich gegen die Deutschen (...) dank eines fabelhaften Treffers. Weitere fünf Minuten vergingen, und Cristiano Ronaldos Treffer zum 2:1 ermöglichte den Lusitanern den Einzug ins Finale des Wettbewerbs."

FRANKREICH

L'Équipe: "Portugal, das technisch stärker ist und sich im Windschatten seiner Champions-League-Sieger von PSG bewegt, hat Deutschland am Mittwoch in München mit 2:1 vom Thron gestoßen."

Le Parisien: "Deutschland träumte von einem Sieg in der Nations League, doch er wurde verpasst. Trotz des Heimvorteils im Halbfinale am Mittwoch wurde die deutsche Mannschaft von einem eiskalten Portugal überrascht. Das Portugal von Cristiano Ronaldo, der das zweite Tor schoss, schickte die Deutschen zurück in die Schule."

Le Figaro: "Ronaldo unabänderlich, die PSG-Portugiesen unermüdlich, die deutsche Mannschaft bedauernswert."

SPANIEN

Marca: "Cristiano Ronaldo ist ein weiteres Finale wert! Die Portugiesen von Roberto Martinez schlugen Gastgeber Deutschland mit 2:1 und warten nun auf den Sieger der Partie Spanien gegen Frankreich."

AS: "Spanien weiß bereits, wer im Finale auf sie warten würde, wenn sie am Donnerstag in Stuttgart Frankreich schlagen. Und es ist nicht der Gastgeber dieses Final Four der Nations League. Eine deutsche Mannschaft, die nach ihrer großartigen Europameisterschaft von allen als Favorit gehandelt wurde, die aber ohne Musiala auf dem Platz stark dezimiert war und sich am Ende einem großartigen Portugal mit 1:2 geschlagen geben musste."

Mundo deportivo: "1:2: Cristiano gewinnt sein Duell mit ter Stegen, Portugal verhindert Deutschland im Endspiel. (...) Der Sieg bestätigt Roberto Martínez als portugiesischen Trainer, auch wenn in manchen Kreisen Zweifel an seiner Zukunft bestehen."

Sport: "Cristiano schaltet den besten ter Stegen aus und schickt Portugal ins Finale. (...) Die Nagelsmann-Elf befand sich vor diesem Halbfinale in hervorragender Form und hat nur eines der letzten elf Heimspiele verloren: das Viertelfinale der Europameisterschaft gegen La Roja mit dem beeindruckenden Tor von Mikel Merino."

El País: "Die Nagelsmann-Elf hatte seit der Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale der Euro 2024 nicht mehr verloren. Gestern ging diese Serie zu Ende, ohne dass sich jemand darüber wunderte."

SCHWEIZ

Tages-Anzeiger: "Der ewige Cristiano Ronaldo hat den Traum der deutschen Nationalmannschaft vom ersten Nations-League-Titel mit seinem 137. Treffer für Portugal platzen lassen."

Blick: "Schon vor der Partie ist in München erstmals für Aufregung gesorgt. Rund 50 Minuten vor dem geplanten Anpfiff werden die beiden Goalies beim Einwärmen von einem Unwetter gestört. Wegen des heftigen Hagelschauers müssen ter Stegen und sein Gegenüber Costa zurück in die Kabine – das Spiel wird zehn Minuten verspätet angepfiffen. Tore hagelt es im Anschluss nicht."

ÖSTERREICH

Kleine Zeitung: "Superstar Ronaldo besiegelte Deutschlands Untergang."