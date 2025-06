Arsenal in Gesprächen mit Sané-Berater

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Die Zukunft von Leroy Sané ist weiter offen

Der FC Bayern konnte sich bislang nicht mit seinem Flügelstürmer Leroy Sané auf eine Vertragsverlängerung einigen. Aus England heißt es nun, dass sich ein Wechsel zum FC Arsenal anbahnen könnte.

Der FC Arsenal wird schon seit geraumer Zeit als mögliche Wechsel-Option für Leroy Sané gehandelt. Wirklich konkret schien das Werben aus London am Außenbahnspieler des FC Bayern allerdings nicht zu sein.

Nun allerdings berichtet das Portal "CaughtOffside", dass sich die Arsenal-Bosse mit Sanés Management im Austausch befinden. Der 29-Jährige lässt sich seit Kurzem von Pini Zahavi beraten.

Vorausgegangen sei beim englischen Vizemeister, dass die Transfer-Überlegungen für den Sommer inzwischen konkretisiert wurden.

FC Arsenal rückt von Mbeumo-Deal ab

So soll man mittlerweile etwa von einer Verpflichtung von Brentfords Bryan Mbeumo abrücken, so "CaughtOffside". Der 25-Jährige vom FC Brentford begeisterte in der abgelaufenen Premier-League-Saison mit 20 Toren und acht Vorlagen, bei den Gunners war er lange als mögliche Option gehandelt und von vielen Fans gefordert worden.

Mbeumo ziehe es dem Bericht zufolge allerdings eher zu Manchester United. Zudem wäre er mit einer zu erwarteten Ablösesumme von rund 70 Millionen Euro ziemlich teuer. Ein entscheidender Grund: Auf Bryan Mbeumos Lieblingsposition auf dem rechten Flügel ist Bukayo Saka gesetzt, mit Ethan Nwaner verfügt Teammanager Mikel Arteta über ein vielversprechendes Talent als Ersatz.

Gleiches gilt freilich für Bayern Münchens Leroy Sané, der in der abgelaufenen Spielzeit unter Vincent Kompany jedoch auch mehrere Partien auf der linken Seite absolviert hat. Zudem wäre das finanzielle Risiko deutlich geringer, wäre der gebürtige Essener doch ablösefrei zu haben.

Findet der FC Bayern noch eine Lösung?

Unklar ist derweil, ob sich für Sané in den Wochen bis zum Vertragsende beim FC Bayern weitere Optionen auftun. "Sport Bild" zufolge wirbt vor allem Tottenham Hotspur um den DFB-Star, auch der FC Chelsea soll Interesse bekundet haben.

Sein Berater Pini Zahavi hatte sich derweil in der vergangenen Woche erneut mit Bayern-Sportvorstand Max Eberl getroffen. Das gemeinsame Essen war aber ohne Ergebnis geblieben. "Es war ein nettes Mittagessen, ein nettes Treffen, aber es gibt keine Neuigkeiten", sagte Zahavi gegenüber "Sky".

Streitpunkt über eine mögliche Verlängerung soll die Höhe des Gehalts sein, das Sané-Lager pocht laut Medienberichten auf ein höheres Fixgehalt. Zuletzt hieß es, dass die Münchner durchaus bereit sein, dem Ex-Schalker noch einmal entgegenzukommen.