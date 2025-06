FC Arsenal trennt sich von 20 Spielern

IMAGO/Mark Enfield

Jorginho (M.) verlässt den FC Arsenal

Wie der FC Arsenal am Mittwoch mitteilte, verlassen zahlreiche Spielerinnen und Spieler den Klub - darunter auch einige Stars aus dem Team von Mikel Arteta.

Großer Kahlschlag in mehreren Herren- und Damenmannschaften des FC Arsenal: Die Gunners trennen sich zur nächsten Saison laut eigenen Angaben von nicht weniger als 20 Spielerinnen und Spielern. Drei weitere stehen vor einer ungewissen Zukunft.

In der vom Klub veröffentlichten Liste befinden sich gleich mehrere große Namen - deren Abschiede im Vorfeld allerdings schon klar waren. So waren der italienische Mittelfeldspieler Jorginho und der schottische Abwehrmann Kieran Tierney schon im letzten Gunners-Spiel der Saison von den Fans verabschiedet worden, nun machte der Klub die Abgänge offiziell.

Der 82-fache englische Nationalspieler Raheem Sterling muss zudem nach Ende seiner Leihe zurück zum FC Chelsea, selbiges gilt für Ersatztorhüter Neto, der im vergangenen Sommer aus Bournemouth gekommen war.

Für Linksverteidiger Tierney geht es zurück zu seinem Ausbildungsklub Celtic FC. Der 28-Jährige bedankte nun gegenüber Klubmedien vor allem bei den Fans, die ihn "vom ersten Tag an unterstützt" hätten: "Ich habe jeden Tag hier geliebt und habe so viel gelernt. Ich bin sehr glücklich."

Wie es für Jorginho weitergeht, ist indes unklar. Zuletzt gab es Gerüchte über einen Wechsel zum brasilianischen Klub Flamengo.

Ex-Bayern-Profi Hurtig verlässt die Gunners - Zukunft von Partey offen

Betroffen von den Kaderplänen der Gunners sind vor allem Talente aus der U21 und U18 des FC Arsenal. Gleich neun Youngsters aus der U21 und vier aus der U18 erhalten keine neuen Verträge. In Teyah Goldie, Amanda Ilestedt und Lina Hurtig, die zwischen 2019 und 2021 beim FC Bayern unter Vertrag stand, werden zudem drei Frauen vom Arsenal WFC genannt, deren Verträge enden.

Zugleich teilte der Klub mit, dass mit drei Spielern aktuell noch Gespräche über eine mögliche Verlängerung geführt werden - darunter auch mit Thomas Partey. Der Ghanaer war 2020 für nicht weniger als 50 Millionen Euro Ablöse von Atlético Madrid verpflichtet worden und absolvierte seither 167 Pflichtspiele für die Gunners.

Tat sich der 31-Jährige in London zunächst schwer, zählte er spätestens in den vergangenen zwei Spielzeiten zu den Stammspielern im Kader von Teammanager Mikel Arteta. In der Saison 2024/25 absolvierte der Mittelfeldspieler satte 52 Pflichtspiele.