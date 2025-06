Blitz-Abgang vom BVB? Jetzt wird's heiß bei Gittens

IMAGO/Madeleine Fantini

Jamie Gittens wird den BVB wohl verlassen

Borussia Dortmund kann womöglich noch vor der Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli) mit einem Verkauf von Jamie Gittens rechnen. Der FC Chelsea soll im Werben um den Noch-BVB-Profi immer mehr aufs Gaspedal drücken.

"Bild" zufolge hat der Conference-League-Sieger inzwischen genug Geld für eine Verpflichtung von Jamie Gittens in der Transfer-Kasse - und das ausgerechnet, weil Ex-BVB-Star Jadon Sancho nicht an der Stamford Bridge bleibt.

Im Leihvertrag für den 25-Jährigen zwischen dem FC Chelsea und Manchester United war eine Kaufpflicht in Höhe von umgerechnet rund 30 Millionen Euro verankert.

Um diese nicht ziehen zu müssen, werden die Blues aber eine Strafzahlung in Höhe von sechs Millionen Euro an United leisten. Sancho muss damit nach Manchester zurück, Chelsea hat in der Theorie das Budget, den Gittens-Transfer zu stemmen.

Dieser könnte laut dem Boulevard-Blatt nun schnell über die Bühne gehen. Denn: Chelsea würde Gittens gerne schon bei der anstehenden Klub-WM in den eigenen Reihen haben. Das eigens dafür geschaffene Transferfenster schließt am 10. Juni.

Verwirrung herrscht um die angebliche Ausstiegsklausel in Gittens' BVB-Vertrag, der noch bis 2028 datiert ist. Englische Medien hatten zuletzt vermeldet, diese sei inzwischen auf 60 Millionen Euro gefallen. Laut "Bild" ist sie aber immer noch deutlich höher.

BVB hofft angeblich auf 60 Millionen Euro

Aber: Der BVB würde Gittens demnach für die besagten 60 Millionen Euro ziehen lassen. Man warte in Dortmund nun nur noch auf eine entsprechende Chelsea-Offerte, heißt es.

Glaubt man dem Portal "Caught Offside", liegt eine solche dem BVB bereits vor - und hat es in sich. Demnach bietet Chelsea sogar 65 Millionen Euro für den 20 Jahre alten Engländer, der unter Trainer Niko Kovac zuletzt überwiegend nur Ersatzspieler war.

Zwar galten auch der FC Arsenal, Manchester City und der FC Bayern als potenzielle Anlaufstellen für Gittens. Die Chelsea-Spur scheint derzeit aber am heißesten zu sein.