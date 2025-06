Medien: Wirtz-Wechsel zu "99 Prozent durch"

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Florian Wirtz steht dich vor einem Abschied von Bayer Leverkusen

Noch immer haben Bayer Leverkusen und der FC Liverpool keine Übereinkunft über die Ablöse für Florian Wirtz gefunden. Zwei Transfer-Angebote der Reds sollen von der Werkself bereits abgelehnt worden sein. Einem Medienbericht zufolge besteht dennoch kaum ein Zweifel, dass der Wechsel des DFB-Stars an die Anfield Road über die Bühne geht.

Die "Daily Mail" berichtet mit Verweis auf Quellen in Deutschland, dass der Transfer von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool zu "99 Prozent durch" ist. Was noch fehlt, um den Deal offizielle verkünden zu können, geht aus dem Bericht der britischen Tageszeitung allerdings nicht hervor.

Dennoch sei die Verkündung des Mega-Transfers nur noch eine Frage der Zeit. Demnach gibt es eigentlich keinen Zweifel mehr daran, dass der deutsche Fußball-Nationalspieler seine Karriere an der Anfield Road fortsetzt. Die Einigung über die Höhe der Ablöse für den 22-Jährigen steht aber noch aus.

Völler geht auch von Wirtz-Wechsel aus

Bayer Leverkusen erhofft sich mindestens 150 Millionen Euro für den Ausnahmekönner. Liverpool soll zuletzt mit Offerten in Höhe von 100 und 120 bis 130 Millionen Euro am Rhein abgeblitzt sein. Auch ein spektakulärer Tausch-Deal soll zwischen den beiden Vereinen diskutiert worden sein. Eigentlich hatte der englische Meister gehofft, die Verpflichtung von Wirtz noch vor dem Nations-League-Halbfinale am Mittwochabend gegen Portugal abzuschließen.

"Es ist kein Geheimnis, dass er gerne nach Liverpool möchte. Ich weiß, die Vereine verhandeln miteinander", betonte DFB-Sportdirektor Rudi Völler am Mittwoch der 1:2-Niederlage bei "DAZN". Aber bei "solchen Transfers" sei es eben auch "oft so, dass es dann auch immer eine Weile dauert, bis man sich dann letztendlich geeinigt hat".

Völler rechnet aber nicht damit, dass der Deal zwischen Bayer Leverkusen und den Reds noch scheitert. "Klar, am Ende hat man das Gefühl, dass es über die Bühne gehen wird", sagte der ehemalige Sportchef der Werkself: "Florian Wirtz hat bewiesen, dass er ein sehr, sehr wertvoller Spieler ist. Nicht nur für Bayer Leverkusen, sondern auch für die Nationalmannschaft. Deshalb kostet er auch ein paar Euro mehr."