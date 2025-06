Barca-Superstar packt über Bayern-Interesse aus

IMAGO/Ricardo Larreina

Pedri stand beim FC Bayern auf dem Zettel

Das spanische Supertalent Pedri stand in der Vergangenheit beim FC Bayern auf dem Zettel. Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona bestätigte nun das Interesse aus München.

"Es ist wahr, dass Bayern Interesse an mir hatte", sagte Pedri auf einer Pressekonferenz vor dem Halbfinale der Nations League gegen Frankreich (Donnerstag, 21 Uhr im sport.de-Liveticker).

Der 22-Jährige betonte allerdings: "Ich empfinde für Barca eine bedingungslose Liebe, wollte schon immer dort spielen. Deswegen war es sehr schwer vorstellbar, zu einem anderen Klub zu gehen."

Über das Interesse des FC Bayern an dem Supertalent des FC Barcelona hatte zuletzt auch Ex-Sportchef Ramón Planes gesprochen.

"Zwei Tage nach der 2:8-Niederlage in Lissabon haben ich einen Anruf von Pedris Berater bekommen, weil Hansi Flick und der FC Bayern ihn wollten", erinnerte sich Planes in der Radiosendung "Carrusel Deportivo" an die Abläufe im August 2020 zurück.

Damals hatten die Katalanen im Champions-League-Viertelfinale eine der größten Abreibungen ihrer Vereinsgeschichte kassiert.

Laut Planes war das Interesse der Münchner durchaus konkret, sogar einen Videoanruf zwischen ihm und dem FC Bayern habe stattgefunden, verriet er.

Der ehemalige Barca-Sportchef erklärte, er sei "überrascht" gewesen, zumal Pedri zu diesem Zeitpunkt gar nicht für den spanischen Spitzenklub spielte, sondern auf Leihbasis bei Las Palmas war. Dennoch fiel den Münchnern sein Talent offenbar auf.

Pedri verlängert langfristig beim FC Barcelona

Pedri war 2019 bereits im Alter von nur 16 Jahren für 23 Millionen Euro Ablöse von UD Las Palmas nach Barcelona gewechselt, jedoch zunächst für ein Jahr zu seinem kanarischen Ausbildungsklub zurück verliehen worden.

Im Januar hat Barca den ursprünglich bis 2026 gültigen Vertrag des Europameisters vorzeitig um vier Jahre verlängert. Der Verein begründete den Vorgriff unter anderen damit, dass sich Pedri seit dem Amtsantritt des ehemaligen Bundestrainers Hansi Flick im Sommer stetig gesteigert habe.