Meister mit Frankfurt? Knauff steckt Eintracht-Ziele ab

Ansgar Knauff (l.) spielt seit 2022 bei Eintracht Frankfurt

Zum ersten Mal überhaupt hat es Eintracht Frankfurt in der abgelaufenen Saison geschafft, sich über die Bundesliga für die Champions League zu qualifizieren. Wieder in der Königsklasse dabei zu sein, hat für SGE-Star Ansgar Knauff einen ganz besonderen Stellenwert.

"Ich weiß, was es bedeutet Champions League zu spielen, und das in Frankfurt - was da los sein wird, was das den Fans, dem Umfeld und auch uns Spielern bedeutet. Ich freue mich extrem drauf", meinte der Offensivmann im Gespräch mit dem "kicker".

Den neuen Modus, in dem schon in der Liga-Phase jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele garantiert sind, bezeichnete Ansgar Knauff als "total spannend".

Mit Blick auf die Bundesliga traut der 23-Jährige sich und seinen Mannschaftskollegen zu, mit Eintracht Frankfurt weitere Schritt nach vorne zu machen und in der Tabelle noch weiter oben als Platz drei angreifen zu können. Selbst die deutsche Meisterschaft könnte zukünftig mal ein Thema in der Main-Metropole werden, ist sich der gebürtige Göttinger sicher.

97 Bundesliga-Einsätze für Eintracht Frankfurt

"Titelfähig sind wir auf jeden Fall, wir haben vor drei Jahren mit der Europa League einen großen Titel gewonnen. Wir sind schon in der Lage, Titel zu gewinnen", betonte Knauff, der im Januar 2022 von Borussia Dortmund zu den Hessen gewechselt war.

Seitdem hat der Flügelspieler 97 Bundesliga-Spiele für die Eintracht bestritten, in denen er 13 Tore erzielte.

Auf den möglichen Titelgewinn in der Meisterschaft angesprochen, fügte Knauff gegenüber dem Fachmagazin noch hinzu: "In der Liga ist das natürlich schwierig, weil es da noch Vereine gibt, die schon noch ein Stück weiter sind. Aber man sollte es nie ausschließen, und wir werden als Mannschaft alles geben, um auch in den kommenden Jahren um Titel mitzuspielen."

Die einzige deutsche Meisterschaft von Eintracht Frankfurt liegt schon lange zurück und datiert aus der Saison 1959.