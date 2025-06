Ekitiké bereit für die Premier League? SGE-Idol reagiert

IMAGO/FINLEY MÖRCH

Hugo Ekitiké hatte bei Eintracht Frankfurt viel Grund zum Jubeln

Rund um Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt ranken sich immer wieder Transfer-Spekulationen. Der ehemalige SGE-Profi Jan Age Fjörtoft sieht den französischen Offensivkünstler für den nächsten Schritt gewappnet.

"Hugo ist definitiv so weit, um bei den englischen Top-Vereinen zu spielen. Er hat die nötige Klasse dazu. Und er macht ja immer neue Schritte, entwickelt sich weiter", meinte Jan Age Fjörtoft gegenüber "Bild" zu Hugo Ekitiké.

Als Fan von Eintracht Frankfurt wünsche er sich allerdings, "dass er noch ein Jahr bleibt", meinte der TV-Experte.

Auf die Frage, zu welchem Verein er Ekitiké im Falle eines Wechsels raten würde, wollte sich Fjörtoft nicht konkret festlegen. "Das ist schwer zu beantworten, denn da spielen viel zu viele Faktoren eine Rolle", reagierte der Norweger.

"Klar ist nur: Selbst, wenn sowohl Liverpool als auch Chelsea schon große Summen investiert haben oder investieren werden, Geld wird kein Problem sein. Sie werden auch für Ekitiké tief in die Tasche greifen", führte Fjörtoft aus.

Ekitiké brilliert bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt befindet sich in einer komfortablen Situation. Immerhin ist Ekitiké bei der SGE noch mit einem langfristigen Vertrag bis 2029 ausgestattet. Der 22-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison in 48 Pflichtspieleinsätzen starke 22 Tore für den Traditionsverein.

Ekitiké befindet sich bereits auf dem Radar von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps. Für die Nations League wurde der Angreifer noch nicht in die Équipe Tricolore berufen, das kann sich aber bald ändern.

"Hugo Ekitiké hat in Frankfurt eine tolle Entwicklung genommen, spielte sehr effektiv. Wir haben ihn jetzt nicht nominiert. Er ist aber einer der jungen Spieler, die aufgrund ihrer Leistungen hätten dabei sein können. Wenn Hugo so weitermacht, wird seine Zeit kommen, denn er hat noch sehr viel Potenzial", sagte Deschamps der "Sport Bild".