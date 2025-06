Gladbach-Star "endgültig auf dem Absprung"

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Stefan Lainer (r.) könnte Gladbach in diesem Sommer verlassen

Stefan Lainer hat seinen Stammplatz bei Borussia Mönchengladbach längst eingebüßt, stand in 2024/2025 nur sechsmal in der Startelf von Cheftrainer Gerardo Seoane. In diesem Sommer könnte die Zeit vom Rechtsverteidiger am Niederrhein nun in Gänze enden.

Wechsel-Spekulationen rund um den 32-Jährigen gibt es schon länger. Bereits im Winter forcierte Stefan Lainer selbst einen Abschied in Richtung seiner österreichischen Heimat, damals noch ohne Erfolg. Das könnte sich jetzt ändern.

Wie der "kicker" vermeldete, soll sich Lainer mittlerweile "endgültig auf dem Absprung" befinden. Stammspieler auf der Rechtsverteidiger-Position ist ohnehin Joe Scally, der Abgang Lainers könnte mit den Neuzugängen Kevin Diks und Jens Castrop aufgefangen werden, die beide auch schon als Außenverteidiger gespielt haben.

Laut dem Medienbericht strebt der Österreicher erneut einen Wechsel in seine Heimatstadt zu RB Salzburg an. Der Vizemeister hatte Lainer vor sechs Jahren einst für zehn Millionen Euro Ablöse in Richtung Borussia Mönchengladbach ziehen lassen. In diesem Jahr, eine Saison vor Auslaufen seines Vertrags in Gladbach, könnte er nun für deutlich weniger Geld den Weg zurück einschlagen.

Lainer wurde mit RB Salzburg viermal Meister

Noch hat es keine Einigung zwischen den beiden Vereinen gegeben. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass diese schon zeitnah erfolgen könnte.

Stefan Lainer hat seit 2019 insgesamt 138 Mal für die Fohlenelf in der Bundesliga gespielt und dabei fünf Tore erzielt. In seinen ersten Jahren beim VfL spielte er mit dem Klub auch noch europäischen, lief in der Europa League und Champions League mit den Gladbachern auf.

Nun also die angestrebte Rückkehr nach Salzburg, wo er schon als Teenager in der Jugendakademie spielte. Mit RB feierte er unter anderem vier österreichische Meisterschaften und drei Pokalsiege.