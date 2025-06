1. FC Kaiserslautern an DFB-Juwel dran

IMAGO/Darius Simka

David Odogu (r.) steht beim 1. FC Kaiserslautern auf der Liste

Mit der deutschen U17-Nationalmannschaft gewann David Odogu 2023 die Weltmeisterschaft. Seitdem hat sich der Innenverteidiger vom VfL Wolfsburg kontinuierlich weiterentwickelt, durfte in der Saison 2024/25 auch erstmals in der Bundesliga ran. Für noch mehr Spielpraxis könnte sich der Teenager nun ins deutsche Unterhaus verleihen lassen. Unter anderem der 1. FC Kaiserslautern soll Interesse zeigen.

David Odogu gilt als eines der größten Abwehrtalente in Deutschland. Beim VfL Wolfsburg durfte der 19-Jährige im Saisonendspurt erstmals auch für die Profis aus der VW-Stadt ran. Am 28. Spieltag feierte der deutsche Juniorennationalspieler gegen Union Berlin sein Debüt im deutschen Oberhaus.

In Wolfsburg hatte Odogu seinen Vertrag im vergangenen Sommer langfristig verlängert. Über die genaue Laufzeit machte der Klub keine Angabe. Beim Trainingsauftakt der Niedersachsen am 7. Juli ist der U17-Weltmeister von 2023 fest eingeplant, soll sich für noch mehr Spielpraxis in der Bundesliga bewerben.

1. FC Kaiserslautern hofft auf Odogu-Chance

Laut "kicker" wünschen sich Spieler und Verein gleichermaßen, dass Odogu bei den Wölfen in der kommenden Saison den großen Durchbruch packt. Dass der Youngster in der Spielzeit 2025/26 aber auch wirklich das Wolfsburg-Trikot tragen wird, ist dem Fachmagazin zufolge allerdings noch nicht sicher.

Demnach ist nicht ausgeschlossen, dass im Laufe des Sommer-Transferfensters noch ein Leih-Abnehmer für den Abwehrspieler gesucht wird, wenn er in der Saisonvorbereitung nicht komplett überzeugt. Der "kicker" vermeldet weiter, dass bereits mehrere Klubs ihr Interesse an Odogu bekundet haben.

Namentlich geht aus dem Bericht der 1. FC Kaiserslautern hervor, der den Teenager gerne an den Betzenberg holen würde. In der Vergangenheit war auch dem 1. FC Nürnberg bereits Interesse nachgesagt worden.