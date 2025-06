Pikantes Vertragsdetail bei Köln-Star enthüllt

IMAGO/UWE KRAFT

Eric Martel ist Stammspieler beim 1. FC Köln

Seit drei Saisons ist Eric Martel im Mittelfeld des 1. FC Köln eine feste Größe, hatte auch in der zurückliegenden Meister-Spielzeit in der 2. Bundesliga großen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft. Die sportliche Zukunft über den Sommer hinaus ist bei dem deutschen U21-Nationalspieler allerdings weiterhin komplett offen.

In der Personalie Eric Martel ist nach derzeitigem Stand weiterhin alles denkbar. Möglicherweise bleibt er zu seinen bisherigen Konditionen beim 1. FC Köln und startet in der Domstadt in sein letztes Vertragsjahr. In diesem Falle droht den Kölnern ein ablösefreier Abschied im nächsten Jahr. Ein Szenario, welches die neue Klubführung um Sportdirektor Thomas Kessler logischerweise vermeiden will.

Am liebsten soll mit dem Stammspieler langfristig verlängert werden, gilt er doch als einer der besten und auch wertvollsten Fußballer überhaupt im Profi-Kader des Effzeh. Ein entsprechendes Angebot zu einer vorzeitigen Vertragsverlängerung wurde dem Leistungsträger schon vor Wochen unterbreitet. Eine Unterschrift hat es bekanntermaßen noch nicht gegeben.

Die dritte Option ist, dass Martel noch in diesem Jahr möglichst gewinnbringend verkauft wird. Wie der "kicker" enthüllte, ist eine vertraglich festgelegte Frist, zu der der gebürtige Straubinger den 1. FC Köln für fixe zehn Millionen Euro Ablöse hätte verlassen können, mittlerweile verstrichen.

Bericht: Markt für Martel "weiterhin groß"

Nach dem Auslaufen dieser Ausstiegsklausel könnte Martel somit unter Umständen sogar noch mehr Geld in die Kölner Kassen spülen. Vor allem, sollte der zentral-defensive Mittelfeldspieler eine tragende Rolle bei der U21-EM in der Slowakei spielen, die für die deutsche Mannschaft mit dem Gruppenspiel gegen Slowenien am 12. Juni beginnt.

Der Markt für den 23-Jährigen soll nach Angaben des Fachmagazins "weiterhin groß" sein, sodass weiterhin viel Raum für Spekulationen bleibt.