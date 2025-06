Star des FC Bayern in Spanien begehrt

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Serge Gnabry für den FC Bayern in Aktion

Serge Gnabry soll beim FC Bayern zu den Spielern zählen, die den deutschen Fußball-Rekordmeister im Sommer 2025 den Rücken kehren könnten und sogar sollen. Interessenten am Offensiv-Star soll es vor allem in Spanien geben.

Serge Gnabry blickt auf eine durchwachsene Saison beim FC Bayern zurück. Auf der einen Seite stehen Verletzungsprobleme und zahlreiche Joker-Einsätze, auf der anderen Seite kommt der 29-Jährige dennoch auf sieben Tore und acht Vorlagen in 42 Einsätzen.

Eine respektable Ausbeute, die aber wohl nicht garantiert, dass die Münchner weiter auf den deutschen Nationalspieler setzen. Zumal Gnabry der "Bild" zufolge mit geschätzten knapp 19 Millionen Euro zu den Topverdienern an der Säbener Straße zählen soll.

Das kolportierte Mega-Gehalt ist es natürlich auch, das einen Wechsel vor Ablauf seines Vertrags im Sommer 2026 nicht gerade erleichtert.

Das spanische Portal "fichajes.net" bringt nun allerdings zumindest einige Interessenten ins Spiel. Nicht näher genannte "große Fußballvereine" aus der spanischen Primera División sollen Gnabry auf dem Radar haben. Der Angreifer sei ein "attraktives Ziel" für einige Klubs außerhalb Deutschlands, heißt es zudem.

Daher würden einige Teams aus LaLiga die Entwicklungen rund um Gnabry genau im Blick behalten und eine Verpflichtung "ernsthaft in Erwägung ziehen", so "fichajes.net" weiter.

Angeblich Zweifel beim FC Bayern an Gnabry

Dass der FC Bayern dem gebürtigen Stuttgarter keine Steine in den Weg legen würde, betont der Bericht ebenfalls. Vor allem Gnabrys eher schwachen Leistungen in Topspielen hätten dazu geführt, dass selbst bei den größten Anhängern Gnabrys in der Führung des FC Bayern inzwischen Zweifel aufgekommen seien.

Für die Münchner bestritt Gnabry bislang 280 Pflichtspiele, in denen ihm starke 93 Treffer und 59 Assists gelangen.

Dass es Interessenten am Flügelstürmer geben soll, überrascht daher nicht. Offen bleibt, welche Ablöse die Bayern für Gnabry verlangen würden.