So bereitet sich der FC Schalke 04 auf die neue Saison vor

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Auf den FC Schalke 04 wartet ein Testspiel-Highlight in der Veltins Arena

Nach einer Horror-Saison 2024/25 soll beim FC Schalke 04 unter Neu-Cheftrainer Miron Muslic alles besser werden. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit nimmt der Zweitligist bereits am 21. Juni wieder auf. Bis zum Zweitliga-Spieltag Anfang August warten unter anderem ein Trainingslager in Österreich und ein echtes Testspiel-Highlight auf die Knappen.

Noch bis zum 18. Juni dürfen sich Team und Trainer des FC Schalke 04 im Sommerurlaub, der nach einer extrem dürftigen Saison 2024/25 bei einem Großteil der beteiligten Personen wohl auch dringend nötig war, erholen, um den Kopf freizubekommen und beim öffentlichen Trainingsauftakt am 21. Juni wieder voll bei der Sache zu sein.

Bereits am 19. und 20. Juni treffen sich Spieler und Chefcoach Miron Muslic erstmals am Berger Feld, um sich kennenzulernen. Zudem steht für die S04-Profis die obligatorische Leistungsdiagnostik auf dem Programm, bevor es am darauffolgenden Samstag dann erstmals auf den grünen Rasen geht.

FC Schalke 04 trifft auf den FC Sevilla

Eine Woche später (28. Juni, 16 Uhr) präsentiert sich das neue Team des Tabellen-14. der abgelaufenen Zweitliga-Saison den Fans dann erstmals in einem Testspiel. Im Sportpark Blanke am Heideweg in Nordhorn treffen die Königsblauen auf eine Regionalauswahl, die aus Vereinen des Kreises Grafschaft Bentheim zusammengestellt wird.

Am 05. Juli gastiert der FC Schalke 04 dann anschließend bei Regionalligist 1. FC Bocholt (17 Uhr), um das umgebaute Stadion am Hünting einzuweihen, bevor es vom 07. Juli bis 14. Juli ins einwöchige Trainingslager im österreichischen Stubaital geht. Laut "WAZ" sucht man aktuell nach zwei weiteren Gegnern, um auch im Nachbarland testen zu können.

Die Vorbereitung schließt der Traditionsklub mit zwei weiteren Freundschaftsspielen ab. Zunächst testet man am 20. Juli gegen den einstigen Zweitligisten Rot-Weiß Ahlen (14 Uhr). Die Woche darauf wartet im Rahmen des traditionellen "Schalke-Tachs" (26. Juli) ein echter Kracher auf den FC Schalke 04.

In der heimischen Veltins-Arena wartet mit dem FC Sevilla ein absoluter Härtetest auf den Zweitligisten. Anpfiff der Partie zwischen den Klubs, deren Fanlager eine Freundschaft verbindet, ist um 16 Uhr.

Alle Termine in der Übersicht

Bis 18. Juni: Sommerurlaub für Team und Trainer nach der Saison 2024/25

19. & 20. Juni: Erstes Treffen von Spielern und Cheftrainer Miron Muslic am Berger Feld

Durchführung der Leistungsdiagnostik