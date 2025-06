Gute Personal-Nachrichten für den FC Bayern

IMAGO/Philippe Ruiz

Jamal Musiala ist zurück im Teamtraining des FC Bayern

Am 15. Juni beginnt für den FC Bayern die Klub-WM mit dem Auftaktspiel gegen den australischen Vertreter Auckland City in Cincinnati. Womöglich sind dann auch schon wieder Jamal Musiala und Dayot Upamecano mit von der Partie. Die zwei Leistungsträger trainierten am Donnerstag wieder mit der Mannschaft.

Das teilte der deutsche Rekordmeister über seine vereinseigenen Kanäle mit. Demnach absolvierte Musiala beim Trainingsauftakt zur Vorbereitung auf die Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) erstmals seit seiner Verletzung wieder "große Teile" der Einheit, in der auch Innenverteidiger Upamecano zumindest wieder teilweise mitwirkte.

In Abwesenheit von zahlreichen Nationalspielern, die erst in den Vereinigten Staaten zum Team von Trainer Vincent Kompany stoßen werden, macht die Rückkehr von Musiala und Upamecano Hoffnung, dass die Stammspieler auch beim finanziell extrem lukrativen Turnier eine Kader-Option sein können.

FC Bayern: Zwei Leih-Rückkehrer ebenfalls dabei

Wie es um die Einsatzchancen beim Auftaktspiel gegen Auckland City in Cincinnati am 15. Juni steht, geht aus der Meldung des FC Bayern jedoch nicht hervor. Weitere Gegner in den USA sind die Boca Juniors (21. Juni) und Benfica Lissabon (24. Juni). Anschließend würde es mit dem Achtelfinale (28. Juni bis 02. Juli) weitergehen.

Musiala fehlte dem FC Bayern seit Anfang April aufgrund eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel. Bei Upamecano wurde nach einem Länderspiel der französischen Nationalmannschaft Ende März ein Knorpelschaden im linken Knie feststellt, der eine Operation erforderte.

Mit Maurice Krattenmacher und Adam Aznou, die zuletzt an den SSV Ulm und an Real Valladolid ausgeliehen waren, trainierten erstmals auch zwei Rückkehrer mit dem Team. Insgesamt fünf Einheiten hat Kompany bis zur Abreise in die Vereinigten Staaten am 10. Juni angesetzt.