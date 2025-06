U21 verliert EM-Gradmesser gegen Finnland

Christian Kunz, dpa

Feierte am Donnerstag seinen 46. Geburtstag: Di Salvo

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat den letzten Härtetest vor der Fußball-EM in der Slowakei verloren. Am 46. Geburtstag von Cheftrainer Antonio Di Salvo verlor das DFB-Team ein internes Testspiel gegen EM-Teilnehmer Finnland in Frankfurt am Main mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1). Gespielt wurde über 4x30 Minuten.

Die Tore am Mittwoch erzielten Caspar Jander für Deutschland sowie Doni Arifi und Dario Naamo für Finnland. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

"Das war ein guter Test heute, weil genau das simuliert wurde, was bei der EM auf uns zukommt", bilanzierte Di Salvo. "Die Finnen waren spielerisch gut, aber vor allem waren sie giftig." Der Coach gab jedem Spieler noch einmal 60 Minuten Spielzeit: "Das war uns sehr wichtig. Natürlich hätten wir lieber gewonnen, aber das Ergebnis ist für mich heute nicht das allein Entscheidende. Abgerundet haben wir das Ganze mit einem Elfmeterschießen nach jeweils zwei Halbzeiten. Einmal gewonnen, einmal verloren - auch dafür haben wir noch einmal die Sinne geschärft."

Die deutsche U21 reist am Sonntag in die Slowakei. Erster Gegner ist am Donnerstag (21.00 Uhr/Sat.1) Slowenien, anschließend geht es gegen Tschechien (15. Juni) und Titelverteidiger England (18. Juni). Alle Erst- und Zweitplatzierten der vier EM-Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Das Finale findet am 28. Juni in Bratislava statt.