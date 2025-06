VfB im Rennen um ManCity-Star?

IMAGO/Sebastian Frej

James McAtee (l.) könnte ManCity verlassen

Der VfB Stuttgart hat offenbar einen Profi von Manchester City im Visier. Der Klub ist einem Bericht zufolge der nächste Bundesligist, der ins Transfer-Rennen um James McAtee eingestiegen ist.

Holt der VfB Stuttgart Offensiv-Verstärkung von der Insel? Wie der TV-Sender "Sky" berichtet, sollen die Schwaben an James McAtee von Manchester City interessiert sein. Der Klub beobachte die Situation um den Offensivspieler, hieß es in dem Bericht.

Der 22-Jährige spielt unter Pep Guardiola bei Manchester City keine größere Rolle. Der U21-Nationalspieler Englands ist auf der Spielmacher-Position zuhause.

Der VfB hat im Transfer-Poker um McAtee aber offenbar große Konkurrenz. In den vergangenen Wochen und Monaten sollen unter anderem Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und auch Manchester United Interesse bekundet haben. Die Spur zur Werkself sei aktuell wohl aber nicht heiß, berichtet "Sky".

McAtee sei offenbar bereit, den englischen Klub zu verlassen und ins Ausland zu wechseln.

In Manchester steht der 18-fache U21-Nationalspieler eigentlich noch bis 2026 unter Vertrag. Zum Stammpersonal bei den Skyblues zählt der Offensivspieler nicht. Pep Guardiola gilt dennoch als Fan des Spielgestalters.

In der zurückliegenden Spielzeit lief er in 27 Pflichtspielen der Cityzens auf und erzielte sieben Tore.

VfB Stuttgart: Assignon-Deal bald im Ziel

Schon im Winter hatte sich McAtee mit einer Luftveränderung beschäftigt. Damals sollen neben der Werkself auch der BVB, RB Leipzig und Mainz 05 an ihm dran gewesen sein. Im Raum stand eine Leihe mit anschließender Kaufoption. Rund 20 bis 30 Millionen Euro Ablöse waren ins Gespräch gebracht worden.

Der VfB will in den kommenden Tagen den geplanten Deal mit Lorenz Assignon ins Ziel bringen. Laut "Sky" hat der Rechtsverteidiger den Medizincheck in Bad Cannstatt erfolgreich absolviert. Die Verkündung des Deals soll wohl am Freitag erfolgen. Nach Informationen des Senders soll der VfB 12 Millionen Euro als Ablöse an Stade Rennes überweisen - plus weiteren "schwer zu erreichenden" Bonuszahlungen.